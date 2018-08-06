انتقاد رسانه ها در شرایط کنونی جامعه صحیح نیست

حسینقلی قوانلو در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و رسانه های گلستان اظهار کرد: انتقادکردن توسط رسانه های یک امر بدیهی و ضروری است اما در شرایط کنونی جامعه که دشمنان زیادی علیه ایران برخاسته اند، درست نیست.

وی با بیان این که رهبر معظم انقلاب وحدت سه قوه را خواستار شده، گفت: شرایط کشور خاص است و این امر را با دفاع رهبری از دولت می توان درک کرد.

قوانلو تأکید کرد: دولت خط مقدم مبارزه کشور است بنابراین همگی باید با اتحاد از این مرحله به سلامت بگذریم.

وی بیان کرد: مشکلات نقدینگی و اقتصادی در نتیجه کنترل قیمت ارز به وجود آمد و این امر در ادامه سبب رکود شد.

قوانلو تصریح کرد: برخی از حرکات و شایعات سبب شده تا تقاضای کاذب در بازار به وجود آید و این امر مشکلاتی را در جامعه به وجود آورده است.