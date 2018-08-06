به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله طه محمدی شامگاه دوشنبه در ششمین نشست مشترک شورای معاونین ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان همدان که با موضوع چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: بسیاری از مسئولان ارزش کاری که بر عهده دارند نمی دانند و به همین دلیل با مسئولیت خود بخشنامهای برخورد کرده و نتیجهای نیز نمی گیرند.
وی با بیان اینکه اگر فردی متوجه ارزش مسئولیتی که پذیرفته است باشد همان اتفاقی رخ می دهد که در دوران دفاع مقدس روی داد، گفت: به برخی مسئولیتها مانند خدمت در بنیاد شهید، کمیته امداد، بهزیستی و طلبگی نباید به دید شغل نگریست.
آیت الله محمدی بابیان اینکه طلبه ها باید ارزش کار خود را بدانند، گفت: در روز قیامت بر اندام علمای شیعه هزار حله از نور دوخته می شود و آن کس که بیش از همه جهاد تبلیغی کرده جایگاه بالاتری دارد.
امام جمعه همدان با اشاره به اینکه ایمان ۶ دانگ دارد که ۳ دانگ آن شکرگزاری و ۳ دیگر صبور بودن بر ناملایمات است، عنوان کرد: چون ارزش واقعی خدمت به مردم مطرح نشده است برخی مسائل را تکلیفی دنبال میکنند.
وی در ادامه با تشریح نقش شعائر دینی در حفظ جامعه عنوان و بابیان اینکه یکی از بهترین نمودهای شعائر اسلام در جامعه، اذان گفتن است، گفت: زمانی این عمل را هر روز در خانه خود انجام می دادیم اما امروز اذان گفتن را عار میدانیم.
آیت الله محمدی بااشاره به حدیثی که موذنها نام خدا را بالا بردهاند بنابراین در روز قیامت یک سر و گردن بالاتر از اهل محشر قرار میگیرند، گفت: متاسفانه چون غربزده شدهایم فتیله شعائر اسلامی را پایین کشیده ایم.
امام جمعه همدان با اشاره به اینکه لباس روحانیت جزو شعائر است تاجایی که اسرائیلیها گفتهاند باید کاری کنیم این لباس به موزهها برود، عنوان کرد: چادر زنان نیز از شعائر اسلامی است چراکه برای دشمن از صدها بمب خطرناک تر است.
وی بابیان اینکه باید ببینیم چه شعائری در گذشته داشتهایم که اکنون آن ها را نداریم، گفت: در عید میلاد مسیح میلیاردها کارت تبریک به همه جای جهان ارسال می شود اما ما در عید غدیر هیچ کارتی رد و بدل نمیکنیم و یا کف نمیزنیم.
نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فریضه حج به عنوان یکی از مهمترین شعایر دینی در جهان عنوان کرد: امروز تعظیم شعائر اسلامی در جامعه مورد غفلت واقعشده است.
آیت الله محمدی با بیان اینکه سال های قبل عکس هایی از علمای متوفی و بزرگان همدان را در خیابان شهدای همدان به نمایش می گذاشتند که این کار کم کم کنار گذاشته شده است، گفت: اگر شعائر اسلامی را به خوبی انجام ندهیم مطمن باشید در انجام سایر وظایف نیز کوتاهی خواهیم داشت.
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