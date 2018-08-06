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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۲۳:۰۷

الجبیر: مواضع ضدسعودی کانادا ناشی از اطلاعات غلط است

الجبیر: مواضع ضدسعودی کانادا ناشی از اطلاعات غلط است

وزیر خارجه عربستان تنش ها در روابط کشورش با کانادا را ناشی از اطلاعات غلط اوتاوا دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان مدعی شد که کشورش از دخالت در امور دیگر کشورها خودداری می کند.

وی با اشاره به تنش های به وجود آمده در روابط ریاض-اوتاوا گفت این تنشها بر اساس اطلاعات غلط به وجود آمده است.

ریاض روز دوشنبه اعلام کرد سرمایه گذاری جدید در کانادا را به حال تعلیق در می آورد. این اقدام پس از درخواست اوتاوا برای آزادی فعالان حقوق مدنی در عربستان اتخاذ شد.

گفتنی است پس از آنکه دولت کانادا با انتشار بیانیه ای نگرانی خود را از بازداشت فعالان جامعه مدنی و حقوق زنان در عربستان اعلام کرد، عربستان سعودی سفیر کانادا را یک «عنصر نامطلوب» خواند و به وی دستور داد که ظرف ۲۴ ساعت خاک این کشور را ترک نماید.

کد مطلب 4367879

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