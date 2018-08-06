الجبیر: مواضع ضدسعودی کانادا ناشی از اطلاعات غلط است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان مدعی شد که کشورش از دخالت در امور دیگر کشورها خودداری می کند.

وی با اشاره به تنش های به وجود آمده در روابط ریاض-اوتاوا گفت این تنشها بر اساس اطلاعات غلط به وجود آمده است.

ریاض روز دوشنبه اعلام کرد سرمایه گذاری جدید در کانادا را به حال تعلیق در می آورد. این اقدام پس از درخواست اوتاوا برای آزادی فعالان حقوق مدنی در عربستان اتخاذ شد.

گفتنی است پس از آنکه دولت کانادا با انتشار بیانیه ای نگرانی خود را از بازداشت فعالان جامعه مدنی و حقوق زنان در عربستان اعلام کرد، عربستان سعودی سفیر کانادا را یک «عنصر نامطلوب» خواند و به وی دستور داد که ظرف ۲۴ ساعت خاک این کشور را ترک نماید.