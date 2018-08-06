بروکراسی طولانی روند اعطای تسهیلات به معدنکاران را مختل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بهرامن روز دوشنبه در نشست با بهره برداران فعال معادن ایلام که در راستای بررسی موانع و مشکلات این استان برگزار شد، اظهار داشت: ۵ هزار معدن فعال در کشور وجود دارد که ۹۸ درصد آنها در اختیار بخش خصوصی است.

وی افزود: ایران از نظر ذخائر معدنی جزو ۱۰ کشور برتر دنیاست و در زمینه سنگ ساختمان نیز جزو سه کشور نخست جهان محسوب می شود.

رئیس خانه معدن ایران یادآور شد: سازمان نظام مهندسی معدن ایران در راستای جهت دهی به فعالیت ها و همچنین رسیدگی به مشکلات و نیازهای فعالان این حوزه تشکیل شده و توانسته در انتقال خواسته های معدنکاران به بخش دولتی خدمات شایان توجهی داشته باشد.

بهرامن گفت: بدنه کارشناسی بسیاری خوبی در خانه معدن کشور وجود دارد که می تواند در ارائه مشاوره های فنی به مدیران اجرایی نقش آفرینی کنند.

وی یکی از اصلی ترین نیازهای فعالان این حوزه را تامین نقدینگی برشمرد و اضافه کرد: متاسفانه بروکراسی اداری مانع پرداخت تسهیلات و طولانی شدن فرآیندها شده است.

رئیس خانه معدن ایران کشورمان را از نظر تنوع معادن ممتاز دانست و بر لزوم ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و فرآوری آنها تاکید کرد.

وی تاکید کرد: بستری فراهم شده تا صندوق بیمه فعالیت های معدنی ضمانتنامه های معدنکاران را قبول کند، این صندوق آماده صدور بیمه نامه و ضمانت نامه برای تسهیلات یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی توسعه معادن و صنایع معدنی در مناطق کم برخوردار کشور است که معادن ایلام هم می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.

گفتنی است، نظام مهندسی معدن استان ایلام دارای ۲۵۶ نفر عضو است که ۵۶ نفر از این تعداد دارای پروانه اشتغال هستند.