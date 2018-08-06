بهره مندی۱۳۰۰ سیستانی از خدمات درمانی کاروان هلال احمر گلستان

محمدعلی هروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی بازدیدی که رئیس جمعیت هلال احمر کشور یک ماه اخیر از استان سیستان و بلوچستان داشت و با توجه به خشکسالی بسیار شدید در این استان، به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه روستایی و شهری سیستان و بلوچستان قرار بر این شد تا ۱۹ استان در ۱۹ شهرستان این استان بسیج شوند وخدمات امدادی، آموزشی، درمانی و غیره به مردم دچار خشکسالی شده منطقه، ارائه دهند.

وی افزود: در همین راستا تیم کاروان سلامت از گلستان متشکل از هشت پزشک متخصص و فوق تخصص به عنوان تیم درمانی به شهرستان نیمروز استان سیستان و بلوچستان اعزام شد.

هروی گفت: ۲۱ نفر از عناصر پشتیبانی از بخش های مختلف جمعیت هلال احمر مانند سازمان جوانان، داوطلبان، امداد و نجات و غیره در قالب یک تیم کامل کاری به منطقه نیمروز اعزام شدند تا در ۱۰ روستای این شهرستان به ارائه خدمات امداد و نجات، درمانی و بهداشتی بپردازند.

بهره مندی ۵۰۰ نفر از خدمات بهداشتی

سرپرست جمعیت هلال احمر استان گلستان تصریح کرد: در روز ۱۴ و ۱۵ مرداد، بیش از هزار و ۳۰۰ سیستانی از خدمات دارویی و درمانی و بیش از ۵۰۰ نفر هم از خدمات بهداشتی و آموزشی کاروان سلامت هلال احمر گلستان بهره مند شدند.

هروی گفت: آمار عملکرد تیم درمانی کاروان سلامت جمعیت هلال احمر استان گلستان در دهستان بزی شهرستان نیمروز استان سیستان و بلوچستان در این دو روز به این ترتیب است، ۷۶ نفر از خدمات متخصص پوست، ۱۱۸ نفر از خدمات متخصص اعصاب و روان، ۲۴۵ نفر از خدمات متخصص داخلی، ۹۳ نفر از خدمات متخصص اطفال، ۱۳۲ نفر از خدمات متخصص زنان، ۱۶۶ نفر از خدمات پزشک عمومی، ۷۱ نفر از خدمات ماما، ۲۴۰ نفر از تزریقات، ۱۸۴ نفر از خدمات دندانپزشکی و ۱۳۷ نفر از حمایت روانی بهره مند شدند.

وی ادامه داد: همچنین ۹۰ آموزش کودک، ۱۷۰ آموزش کمک های اولیه و ۱۳۶ آموزش بهداشت محیط در این روستا انجام شد.