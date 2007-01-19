۲۹ دی ۱۳۸۵، ۱۶:۱۵

/ رقابتهای مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی/

پیروزی پیکان در کرمان / شکست ملوان و فولاد از تیمهای دسته اول

در پایان سه دیدار از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی کشور، تیمهای پیکان تهران، تربیت یزد و صنعت نفت آبادان با برتری مقابل حریفان خود به مرحله بعد صعود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای پیکان تهران، تربیت یزد و صنعت نفت آبادان به ترتیب با برتری مقابل مس کرمان، ملوان بندر انزلی و فولاد خوزستان به مرحله یک چهارم نهایی این رقابتها راه یافتند.

نتایج نهایی این سه مسابقه به شرح زیر است:
* مس کرمان یک - پیکان تهران 2
گلها: فرزداد حسینی (53-پنالتی) برای مس کرمان و محسن بیاتی نیا(43) و محمد غلامین (76) برای پیکان تهران
* تربیت یزد 2 - ملوان بندر انزلی صفر
گلها: داریوش ایوبی (3 و 60) برای تربیت یزدپ
* صنعت نفت آبادان یک - فولاد خوزستان صفر
گل: مهدی کیانی(56)

همچنین دیدار برق تهران - داماش ایرانیان از همین مرحله و مسابقه شموشک - پاس از مرحله یک شانزدهم نهایی این جام در وقتهای تلف شده در حال پیگیری است.

