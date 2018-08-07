محمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه از ۱۹۰ کیلومتر طرح جمع‌آوری فاضلاب شهری در شهر دامغان تاکنون ۴۰ کیلومتر برابر با ۳۵ درصد، اجرایی شده است، تأکید کرد: این طرح تاکنون ۲۰ میلیارد تومان اعتبار را به خود اختصاص داده و شاهد اجرای چهار هزار انشعاب فاضلاب در شهرستان بوده‌ایم.

وی بابیان اینکه برای تکمیل طرح فاضلاب دامغان ۶۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، افزود: این میزان اعتبار در توان آب و فاضلاب استان نیست لذا برای انجام کارها و خدمت‌رسانی به مردم آماده واگذاری آن به بخش خصوصی هستیم.

اتصال ۲۰هزار انشعاب به فاضلاب شهری دامغان

رئیس آبفار استان سمنان گفت: قرار است در طرح فاضلاب دامغان ۳۰ هزار انشعاب فاضلاب شهری به شبکه متصل شوند که تاکنون کار اتصال چهار هزار انشعاب فاضلاب انجام و مابقی در دست اجرا است.

طاهری بابیان اینکه فاز اول تصفیه‌خانه فاضلاب دامغان بااعتبار سه میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است، ابراز کرد: برای تکمیل و تجهیز فاز دوم این طرح بااعتبار ۱۵ میلیارد تومان، هم‌زمان با هفته دولت آماده هستیم.

وی افزود: با افتتاح تصفیه‌خانه فاضلاب شهری دامغان ۲۲۰ لیتر در ثانیه آب پسماند فاضلاب تصفیه و به مصرف امور صنعتی و ... می‌رسد.