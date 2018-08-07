رشد ۷۷ درصدی صادرات بستنی از گمرکات کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر ، خلیل حیدری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ۴ ماهه نخست سال جاری ۲۳ میلیون و ۷۵۲ هزار و ۴۵۰ دلار انواع بستنی به وزن ۷ هزارو ۲۲ تن از گمرکات استان کرمانشاه صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۷۷ درصد و از حیث وزن ۷۴ درصد افزایش داشته است .



مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه افزود : در این مدت نیز ۲۵ میلیون و ۳۸ هزارو ۷۱۰ دلار گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده به وزن ۸۸ هزارو ۸۸۹ تن از گمرکات استان کرمانشاه صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۱۴۶ درصد و از حیث وزن نیز ۱۰۱ درصد رشد داشته است.



وی همچنین از افزایش ۶۶ درصدی صادرات کیسه پلاستیکی در ۴ ماهه نخست سالجاری خبر داد .



حیدری میزان صادرات کیسه پلاستیکی در این مدت را ۲۰ میلیون و ۶۵۴ هزارو ۹۵۳ دلار کالا به وزن ۸ هزارو ۱۰ تن عنوان کرد و بیان داشت: این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث وزن ۳۹ درصد و از لحاظ ارزش ۶۶ درصد رشد داشته است.

وی بیان کرد : صادرات گرید لوله بصورت پودر را ۲۶ میلیون و ۵۶۴ هزارو ۵۳۶ دلار به وزن ۱۷ هزارو ۹۵۸ تن عنوان نمود و افزود این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از حیث وزن ۶۲ درصد و از لحاظ ارزش ۸۹ درصد رشد داشته است .