محیط بان راور در درگیری با متخلفان شکار به شهادت رسید

رضا جزینی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر روز گذشته «علی خواجویی» محیط بان شهرستان راور در درگیری بین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان راور با متخلفان صید و شکار دچار جراحت شد.

وی محل این درگیری را ارتفاعات خورند شهرستان راور ذکر کرد و ادامه داد: در این درگیری محیط بان راور از سوی افراد متخلف مورد اصابت مستقیم سه گلوله جنگی از ناحیه شکم قرار گرفت.

جزینی زاده از اعزام یک فروند بالگرد اورژانس به محل درگیری خبر داد و افزود: همچنین به منظور تعقیب و دستگیری متخلفان نیروهای انتظامی شهرستانهای مجاور و یگان‌های تکاور و نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان کرمان در محل حضور پیدا کردند.

مدیرکل محیط زیست استان کرمان گفت: روز گذشته به علت شدت جراحات این محیط بان به شهادت رسید.

وی از برخورد با متخلفان شکار و صید خبر داد و تصریح کرد: تاکنون بیش از ۱۲۰ شهید و دهها جانباز را در راه حفظ طبیعت کشورمان تقدیم محیط زیست کرده ایم.

این در حالیست که در تاریخ پنجم مرداد ماه جاری «شهید مهدی احمدی نیک» یکی دیگر از محیط بانان غیور استان کرمان در شهرستان قلعه گنج در درگیری با متخلفان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.