ادعای تل آویو درباره توافق با مسکو در خصوص بلندی های جولان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «گری کورن» سفیر رژیم صهیونیستی در روسیه مدعی شد: تل آویو و مسکو توافق کرده اند که روسیه تضمین دهد ارتش سوریه از خط فاصل با اسرائیل در بلندی های جولان عبور نخواهد کرد.

وی در ادامه افزود: بر این اساس روسیه متعهد شده است که ارتش سوریه از خط مذکور عبور نکند و به نظر می رسد که تاکنون اوضاع بر همین منوال بوده و امیدواریم در آینده نیز همین طور باشد.

کورن اعلام کرد: اسرائیل همچنان بر عقب نشینی نیروهای ایرانی از سوریه تاکید دارد و اگر حتی یک نیروی ایرانی در سوریه حضور نداشته باشد اوضاع برای ما ایده آل خواهد بود!

پیشتر آناتولی ویکتوروف، سفیر روسیه در اراضی اشغالی در گفتگو با تلویزیون رژیم صهیونیستی تاکید کرده بود: درخواستهای پی در پی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مبنی بر خارج کردن نیروهای ایرانی و هم پیمانانشان از سوریه یک درخواست غیر واقعی است. ایرانی ها نقش بسیار بسیار مهمی در چارچوب تلاش های مشترک برای مبارزه با تروریستها در سوریه ایفا می کنند.

وی در ادامه افزود: ما در مرحله کنونی معتقدیم که درخواست اسرائیل مبنی بر خارج کردن نیروهای خارجی از سوریه یک مسأله غیر واقعی است. حضور ایران در سوریه بر اساس مبانی مربوط به سازمان ملل کاملا مشروع است. روسیه هرگز نمی تواند ایران را مجبور به ترک سوریه کند.​