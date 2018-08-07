  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۶ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۴۹

چاینا دیلی؛

ادعای ترامپ در خصوص برنده شدن جنگ تجاری آرزوی محال است

ادعای ترامپ در خصوص برنده شدن جنگ تجاری آرزوی محال است

روزنامه رسمی چین امروز در یادداشتی ادعای «دونالد ترامپ» در خصوص پیروزی آمریکا بر این کشور در جنگ تجاری را به سُخره گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، چاینا دیلی در یادداشت خود به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داده و پیروزی ایالات متحده بر چین در جنگ تجاری را آرزوی دست نیافتنی توصیف کرد.

ترامپ در روزهای اخیر از پیروزی آمریکا بر چین در جنگ تجاری و تمایل پکن برای مذاکره با واشنگتن در این رابطه سخن گفته بود.

پس از آنکه ترامپ از تصمیم خود برای اعمال تعرفه بر کالاهای چینی خبر داد پکن مقابله به مثل کرد به نحوی که آمریکا تهدید به اعمال تعرفه بر ۵۰۰ میلیارد دلار از کالاهای چینی کرد.

تصمیم آمریکا برای اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی از چین و واکنش پکن به این اقدام موجب بروز تنش اقتصادی میان دو کشور شده به طوری که برخی از کارشناسان از آن به عنوان بزرگترین جنگ تجاری یاد می کنند.

کد مطلب 4368032
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها