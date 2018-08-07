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۱۶ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۰

دیدار مقامات ترکیه و آمریکا برای حل اختلافات آنکارا - واشنگتن

دیدار مقامات ترکیه و آمریکا برای حل اختلافات آنکارا - واشنگتن

هیاتی از مقامات ترکیه در روزهای آینده راهی آمریکا می شود تا مذاکراتی را برای حل تنش های به وجود آمده میان آنکارا و واشنگتن انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان تورک، هیاتی از مقامات ترکیه عازم واشنگتن می شوند تا در مذاکراتی دو روزه در خصوص اختلافات میان آنکارا و واشنگتن رایزنی کند.

روابط آمریکا و ترکیه به ویژه در یک ماه اخیر پرتنش بوده و مواردی همچون خرید سامانه اس ۴۰۰ از روسیه و تهدید آمریکا به تحویل ندادن جنگنده های اف ۳۵ به ترکیه و همچنین بازداشت یک کشیش آمریکایی در ترکیه موجب شده تا مقامات دو کشور جنگ لفظی شدیدی با یکدیگر داشته باشند.

تحریم وزیران دادگستری و کشور ترکیه از سوی آمریکا و اقدام متقابل آنکارا بر شدت این اختلافات افزوده است.

کد مطلب 4368065
عبدالحمید بیاتی

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