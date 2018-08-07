دیدار مقامات ترکیه و آمریکا برای حل اختلافات آنکارا - واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان تورک، هیاتی از مقامات ترکیه عازم واشنگتن می شوند تا در مذاکراتی دو روزه در خصوص اختلافات میان آنکارا و واشنگتن رایزنی کند.

روابط آمریکا و ترکیه به ویژه در یک ماه اخیر پرتنش بوده و مواردی همچون خرید سامانه اس ۴۰۰ از روسیه و تهدید آمریکا به تحویل ندادن جنگنده های اف ۳۵ به ترکیه و همچنین بازداشت یک کشیش آمریکایی در ترکیه موجب شده تا مقامات دو کشور جنگ لفظی شدیدی با یکدیگر داشته باشند.

تحریم وزیران دادگستری و کشور ترکیه از سوی آمریکا و اقدام متقابل آنکارا بر شدت این اختلافات افزوده است.