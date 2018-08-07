دهکده ورزشی ساحلی شهر یاسوج کلنگ زنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار یاسوج در آئین کلنگ زنی این پروژه گفت: دهکده ورزشی شهر یاسوج با مشارکت شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج و همکاری تربیت بدنی ایجاد می شود.

نستهن مقدم با اشاره به جزئیات پروژه، افزود: این پروژه در زمینی به مساحت ۱۴ هکتار و برای اولین بار در استان اجرا خواهد شد. سایت محل احداث این پروژه در ساحل رود بشار و در یکی از بهترین موقعیت های شهر یاسوج است که علاوه بر استفاده ورزشی می تواند جذابیت های گردشگری نیز برای مسافران و خانواده ها داشته باشد.

مقدم تصریح کرد: پیرو تصمیماتی که اتخاذ شده است مقرر شد که جانمایی پروژه به نحوی عملیاتی شود که علاوه بر امکان توسعه ورزش همگانی، سایت های ورزشی مختص آقایان و بانوان بدون محدودیت های جنسیتی و سنی نیز ایجاد شود.

مقدم با تاکید بر اهمیت ورزش و نقش آن در سلامت شهروندان، ابراز داشت: امیدواریم بسترسازی مناسبی در این محل انجام بگیرد و زمینه رونق ورزش و افزایش نشاط شهروندان را ایجاد کند.

شهردار یاسوج گفت: شهرداری یاسوج با همکاری شورای اسلامی شهر حمایت های لازم را برای به ثمر رسیدن این پروژه انجام خواهد داد و در زمینه رفع معارض نیز اقدامات لازم را انجام می دهد.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری به عنوان یکی از متولیان ورزشهای همگانی برنامه های خوبی برای ترویج ورزش اجرا کرده و هدفگذاری هایی نیز در این حوزه دارد.