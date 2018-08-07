پیام کمیسیون اروپا درباره قوانین مسدودساز

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون اروپا با انتشار پیامی در توئیتر اعلام کرد: امروز قوانین مسدود ساز به روز شده اروپا به اجرا گذاشته شد تا تاثیر تحریم های آمریکا بر منافع شرکت های اروپایی که در حال انجام معاملات قانونی با ایران هستند کاهش دهند. این بخشی از حمایت ما برای ادامه اجرای کامل برجام است.

روز گذشته نیز «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه وزیران خارجه کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه بیانیه مشترکی را در خصوص مخالفت با بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران صادر کرده بودند.

بر اساس این گزارش در پی تصمیم آمریکا برای خروج از برجام و بازگشت تحریم های بین المللی این کشور علیه ایران، اروپا با از سرگیری قانون «مسدود ساز تحریم» که پیشتر برای مقابله با تحریم های آمریکا علیه کوبا تدوین شده بود، شرکت های اروپایی را از تحریم های آمریکا علیه ایران در امان نگه می دارد.

اتحادیه اروپا اولین بار در سال ۱۹۹۶ با هدف مقابله با آثار فراسرزمینی تحریم‌های یکجانبه آمریکا، قوانین مسدودساز تحریمی را تدوین کرد. این قوانین شرکت‌های اروپایی را از تبعیت از تحریم‌های یکجانبه آمریکا بازداشته و این امکان را به آن‌ها می‌دهد که با شکایت از ایالات متحده یا افرادی که به واسطه تحریم بر آن‌ها خسارت تحمیل کرده‌اند، غرامت دریافت کنند.

در اواخر تیرماه سال جاری وال استریت ژورنال به نقل از چندین مقام اروپایی گزارش کرد که اتحادیه اروپا درصدد ایجاد حساب یا فعال کردن حساب‌های قدیمی بانک مرکزی ایران در بانک‌های مرکزی عضو این اتحادیه است تا از این طریق بتواند برجام را حفظ کند. این طرح در نشستی که وزیران خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا (و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ) در اواسط تیر ماه با مقام های ایرانی در وین داشتند، ارائه شده است.

به نوشته این روزنامه، این حرکت نخستین اقدام ملموس اتحادیه اروپا برای حفظ برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است.

به نوشته این روزنامه دیگر کشورهای اروپایی و از جمله اتریش و سوئد نیز اعلام کرده‌اند که ایجاد حساب برای بانک مرکزی ایران در بانک‌های مرکزی خود را بررسی می‌کنند. مقام های اروپایی که وال استریت به آنها استناد کرده، تاکید کرده‌اند که مذاکره با بانک های مرکزی اعضای اتحادیه اروپا در جریان است.