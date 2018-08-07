ترکیب تیم کشتی آزاد مغولستان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ترکیب تیم آزاد مغولستان برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: بک بایار اردنبات (دارنده مدال برنز جهان و قهرمان آسیا)
۶۵ کیلوگرم: تومور اوچیر تولگا
۷۴ کیلوگرم: مانداراخان گانزوریک (دارنده مدال برنز جهان و نقره آسیا)
۸۶ کیلوگرم: اویتومن اورگودول (دارنده مدال نقره آسیا)
۹۷ کیلوگرم: اولزیسایخان باتزول
۱۲۵ کیلوگرم: زولبو ناتساگسورن (دارنده مدال نقره آسیا)
رقابت های کشتی بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا روزهای ۲۸ تا ۳۱ مردادماه برگزار می شود.
ترکیب تیم کشتی آزاد مغولستان برای حضور در رقابت های آسیایی جاکارتا اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ترکیب تیم آزاد مغولستان برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است:
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