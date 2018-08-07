ترکیب تیم کشتی آزاد مغولستان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ترکیب تیم آزاد مغولستان برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است:



۵۷ کیلوگرم: بک بایار اردنبات (دارنده مدال برنز جهان و قهرمان آسیا)

۶۵ کیلوگرم: تومور اوچیر تولگا

۷۴ کیلوگرم: مانداراخان گانزوریک (دارنده مدال برنز جهان و نقره آسیا)

۸۶ کیلوگرم: اویتومن اورگودول (دارنده مدال نقره آسیا)

۹۷ کیلوگرم: اولزیسایخان باتزول

۱۲۵ کیلوگرم: زولبو ناتساگسورن (دارنده مدال نقره آسیا)



رقابت های کشتی بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا روزهای ۲۸ تا ۳۱ مردادماه برگزار می شود.