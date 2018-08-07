تورم تولیدکننده صنعت در بهار ۳۷ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار ١٣٩٧ به عدد ٢٨٩.٠ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٢٥٣.٦)، ١٤.٠ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢١٠.٣)، ٣٧.٤ درصد افزایش داشته ­است.

درصد تغییرات متوسط شاخص کل بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به متوسط شاخص در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت) معادل ٢٢.٧ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ (١٥.٥ درصد)، افزایش داشته ­است.

شاخص قیمت تولیدکننده در زیر بخش "صنایع تولید زغال سنگ- پالایشگاه‌های نفت" با ١٩.٥ درصد افزایش نسبت به فصل قبل از عدد ٢٥٢.١ به ٣٠١.٣ رسید و بیش­ترین تاثیر را در افزایش شاخص کل فصل بهار داشته ­است.

رشته فعالیت "تولید فرآورده‌های نفتی تصفیه شده" با ١٩.٥ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیش­ترین تاثیر را در افزایش شاخص این زیر بخش داشته ­است.

شاخص قیمت تولیدکننده "تولید فلزات اساسی" با ١٧.٧ درصد، "تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر" با ٧.٣ درصد، " صنایع مواد غذایی و آشامیدنی" با ٦.٦ درصد، "صنایع محصولات شیمیایی" با ٧.٧ درصد و "ماشین‌آلات و دستگاه‌های مولد وانتقال برق" با ١٤.٢ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیش­ترین تاثیر را در افزایش شاخص صنعت داشته­ اند.

شاخص قیمت صنعت در تمامی زیربخش ها نسبت به فصل قبل با افزایش روبرو بوده است.

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