واردات ۱۴۷ میلیون دلار گوشت گاو منجمد/ افزایش ۸ درصدی واردات

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در چهار ماهه نخست سال جاری ۳۴ هزار و ۳۵۷ تن گوشت گاو منجمد به ایران وارد شده که ارزش آن رقمی در حدود ۱۴۷ میلیون و ۹۱۷ هزار دلار است.

واردات گوشت گاو منجمد به ایران ۰.۳۰ درصد از وزن کل و ۰.۹۷ درصد از ارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل می‌شود.

در مدت مشابه سال گذشته ۳۳ هزار و ۴۹۷ تن گوشت گاو منجمد به ایران وارد شده بود که ۰.۳۰ درصد از کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود.

همچنین ارزش واردات این محصول در میان کل کالاهای وارداتی ۱۳۷ میلیون و ۳۴۹ هزار دلار بود که از لحاظ ارزش نیز ۰.۸۷ درصد از کل ارزش واردات در آن مدت را شامل می‌شد.

به این ترتیب آمار نشان می‌دهد که واردات گوشت گاو منجمد در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۲.۵۷ درصد و از لحاظ ارزش ۷.۶۹ درصد افزایش یافته است.