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۲۹ دی ۱۳۸۵، ۱۸:۰۲

سه میلیون نفر دیگر تحت پوشش شبکه قرآن قرار گرفتند

با بهره‌برداری از پنج فرستنده جدید در سال پیامبر اعظم (ص)، سه میلیون و 80 هزار نفر دیگر تحت پوشش شبکه قرآن قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری بزرگداشت سال پیامبر اعظم (ص) اعلام کرد معاونت توسعه و فناوری سازمان صدا و سیما با هدف تبلیغ و ترویج آموزه‌های قرآنی و نبوی (ص) در شش ماه نخست سال جاری با افتتاح پنج فرستنده ویژه شبکه قرآن در استان‌های مازندران، سمنان، کرمان، ایلام و زنجان به این مهم دست یافت است.

همچنین با تقویت فرستنده‌های شبکه قرآن در مراکز خراسان شمالی و جنوبی، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، گلستان، گیلان، هرمزگان، فارس، آذربایجان غربی، لرستان و کهگیلویه و بویر احمد شش میلیون و 170 هزار نفر دیگر نیز تحت پوشش کامل این شبکه قرار گرفته‌اند.

گسترش شبکه قرآن در سراسر کشور از برنامه‌های اصلی و ویژه معاونت توسعه و فناوری سازمان صدا و سیما در سال پیامبر اعظم (ص) بوده و این معاونت افتتاح فرستنده‌های این شبکه را در شهرهای کرج، زاهدان، کیش، همدان، یزد و آبادان پیگیری می‌کند.
کد مطلب 436830

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