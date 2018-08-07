به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحره، فواد معصوم رئیس جمهور عراق در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرد که شرایط عراق و نوع رابطه این کشور با ایران و منافع مشترک تهران و بغداد به گونه‌ای است که عراق نمی‌تواند به تحریم‌های آمریکا علیه ایران پایبند باشد.

وی در گفتگو با شبکه الحره که قرار است مشروح آن به زودی منتشر شود نسبت به تشدید فشار علیه ایران هشدار داد و گفت این فشارها می تواند با پاسخ ایران همراه شود که در نهایت پیامدهایی را برای کشورهای مجاور ایران به ارمغان می‌آورد.

رئیس جمهور عراق تأکید کرد که عراق نباید در نزاع های منطقه‌ای از طرفی در برابر طرف دیگر جانبداری کند.

معصوم در خصوص مسائل داخلی عراق هم اظهار نظر کرده و نسبت به پیامدهای اعتراضات خیابانی در این کشور هشدار داده است.

وی تاکید کرد که ادامه این اعتراضات مانند اعتراضات الانبار در سال ۲۰۱۴ نمی‌تواند نتایج خوشایندی به همراه داشته باشد.

رئیس جمهور عراق همچنین نسبت به اعمال خشونت علیه معترضان هشدار داده و گفت که نیروهای امنیتی باید امنیت مردم و تاسیسات دولتی را در اعتراضات تأمین کنند نه اینکه عامل قتل مردم باشند.

معصوم نسبت به وجود گروه هایی که می‌خواهند از اعتراضات مردمی در عراق هم سوء استفاده کنند هشدار داد.