به گزارش خبرنگار مهر، مریم روانبخش ظهر سه شنبه در کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان که پیرامون بررسی پروژه های سرمایه گذاری شهرهمدان برگزار شد، افزود: در حال حاضر ۱۱۷ پروژه سرمایه گذاری و مشارکتی در دستور کار کمیسیون قرار گرفته و در دست بررسی است.

روانبخش اضافه کرد: احداث شهرک اداری و پزشکان از جمله این پروژه ها است که دراولویت قرار دارد.

وی تاکید کرد: باید به دنبال پروژه هایی بود که در شکل گیری ساختارهای تخصصی کلان شهرهمدان تاثیر گذار باشد و در مدیریت کلان شهری به لحاظ اقتصادی، ترافیکی، سیما و منظر شهری و هر موضوعی که در ارتباط با ساماندهی شهر است نقش داشته باشد.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان با بیان اینکه نباید در امر سرمایه گذاری تنها به جنبه اقتصادی آن نگاه کرد، افزود: باید بتوان سرمایه گذاری را به گونه ای مدیریت کرد که حاصل پروژه های مشارکتی تعریف شده در شهر تنها جنبه اقتصادی آن نباشد بلکه بتواند در همه ابعاد مدیریت شهری تاثیرگذار باشد.

روانبخش در این خصوص ادامه داد: در این راستا می توان به پروژه های کلان شهرک اداری و پزشکان، بازار سنگ و آهن که علاوه بر بعد اقتصادی به لحاظ درآمدی برای سرمایه‌گذاری و شهرداری مطلوبیت دارد، اشاره کرد.

وی گفت: باید سیاست اجرایی و برنامه ریزی شهری را به گونه ای سوق داد و برای آن طرح های توجیه اقتصادی تهیه کرد تا سرمایه گذاران با علم، اطلاع و آگاهی لازم شروع به فعالیت و سرمایه گذاری کنند.

وی از اهداف مهم کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهرهمدان در دوره پنجم را پرداختن به پروژه های اثرگذار برشمرد و افزود: هدف این است که بتوان با جذب سرمایه گذار و ارائه بسته های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران را به آوردن سرمایه خود در این بخش متقاعد کرد.