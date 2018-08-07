خبرنگاران استقامت ملی را برجسته کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید صادق حسینی روز سه شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران با حضور رئیس سابق سازمان صدا و سیما اظهار کرد: نقشی که اهالی رسانه و به ویژه خبرنگاران در تقویت پایه های نظام بر عهده دارند، بسیار خطیر و حساس است.

وی تاکید کرد: با توجه به گسترش شبکه های ارتباطی امروز هر فردی در جامعه می تواند نقش خبرنگار را ایفا کند.

وی اضافه کرد: امروز با توجه به هجمه سنگینی که از جانب استکبار علیه کشورمان شکل گرفته خبرنگاران باید این توطئه را برای افکار عمومی تبیین و در جهت تقویت منافع ملی بکار بگیرند.

سردار حسینی ادامه داد: امروز جبهه استکبار با تمام قدرت و قوا در برابر انقلاب ابران اسلامی صف آرایی کرده اند و در این میان خبرنگاران باید با زبان قلم و خلق نوع آوری های خبری استقامت، پایداری، توانمندی و اتحاد مردم ایران اسلامی و زبونی و دسیسه های دشمنان را با رعایت صداقت و شیوایی خبری برای مخاطبان نشر دهند.

وی یادآور شد: کسی نافی وجود مشکلات در جامعه نیست و باید در جهت اصلاح نارسایی ها این مسائل بیان شود ولی نباید بگونه ای عمل کنیم که تنها به سیاه نمایی ها دامن بزنیم چراکه دستاوردهای نظام بر هیچ کس پوشیده نیست.