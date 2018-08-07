بودجه دانشگاه های سراسری به ۷۷ هزار میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه ارومیه، غلامرضا گرایی نژاد پس از بازدید از دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه ارومیه، در نشستی مشترک با اعضای هیات رئیسه و مدیران ارشد این دانشگاه گفت: بودجه سال جاری دانشگاه ها زیرنظر مستقیم وزارت علوم به ۷۷ هزار میلیارد ریال رسیده است که این رقم نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته و رقم بسیار قابل قبولی است.

وی افزود: اختصاص بودجه ۷۷ هزار میلیاردی بهترین فرصت برای دانشگاه ها است که بتوانند برنامه های خود را به مرحله اجرا برسانند

رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان بودجه کشور با ارائه توضیحاتی از سند آموزش عالی گفت: در این سند چهل چالش اساسی در زمینه آموزش عالی مطرح شده است که تعامل بیشتر دانشگاه و جامعه، کاهش توسعه کمی و افزودن توسعه کیفی و اقتصاد محور بودن دانشگاه ها از مهم ترین چالش های سند مذکور است.