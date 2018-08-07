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۱۶ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۴۷

یک مقام مسئول خبر داد:

بودجه دانشگاه های سراسری به ۷۷ هزار میلیارد ریال رسید

بودجه دانشگاه های سراسری به ۷۷ هزار میلیارد ریال رسید

رئیس امور آموزش عالی،تحقیقات و فناوری سازمان بودجه گفت: بودجه سال جاری دانشگاه های وزارت علوم به ۷۷ هزار میلیارد ریال رسیده که این رقم نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه ارومیه، غلامرضا گرایی نژاد پس از بازدید از دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه ارومیه، در نشستی مشترک با اعضای هیات رئیسه و مدیران ارشد این دانشگاه گفت: بودجه سال جاری دانشگاه ها زیرنظر مستقیم وزارت علوم به ۷۷ هزار میلیارد ریال رسیده است که این رقم نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته و رقم بسیار قابل قبولی است.

وی افزود: اختصاص بودجه ۷۷ هزار میلیاردی بهترین فرصت برای دانشگاه ها است که بتوانند برنامه های خود را به مرحله اجرا برسانند

رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان بودجه کشور با ارائه توضیحاتی از سند آموزش عالی گفت: در این سند چهل چالش اساسی در زمینه آموزش عالی مطرح شده است که تعامل بیشتر دانشگاه و جامعه، کاهش توسعه کمی و افزودن توسعه کیفی و اقتصاد محور بودن دانشگاه ها از مهم ترین چالش های سند مذکور است.

کد مطلب 4368547
زهرا سیفی

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