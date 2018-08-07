به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «گوین ویلیامسون» روز سه شنبه در همایش «شورای آتلانتیک» اظهار داشت که ایالات متحده پس از تصمیم به خروج از «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) لازم است جهت برداشتن گامی رو به جلو گفتگو با متحدان خود و ایران را آغاز کند.

ویلیامسون در این باره گفت: «برجام توافقی بود که ما احساس کردیم بهترین توافق ممکن و قابل دستیابی است، هیچکدام از طرفهای این توافق ادعا نکرده اند که توافقی بی عیب و نقص است، اما در واقع این توافق اقدامات مهمی را که به نظرم همگان از آن سود می برند، ارائه کرد. بنابراین، ما ایالات متحده را تشویق می کنیم که برای برداشتن گامی به سمت جلو گفتگو با متحدان خود و ایران را آغاز کند».

گفتنی است که روز گذشته (دوشنبه ۱۵ مرداد/ ششم آگوست) دولت آمریکا نخستین موج تحریمها علیه ایران را که پس از انعقاد برجام لغو شده بود، مجدداً برقرار کرد. تحریم های دیگری نیز از سوی آمریکا از پنجم نوامبر سال جاری (دوشنبه ۱۴ آبان) اِعمال می شود.

این در حالی است که کشورهای جهان در واکنش به اِعمال مجدد تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران، با صدور بیانیه از وضع این تحریمها ابراز تأسف کردند و اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد که از شرکتهای اروپایی طرف قرارداد با ایران و شرکتهایی که خواهان برقراری روابط تجاری قانونی با تهران هستند، در برابر تحریمهای آمریکا حمایت می کند.

شایان ذکر است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در ماه مه اعلام کرد که ایالات متحده از توافق هسته ای ایران که در سال ۲۰۱۵ میان ایران، اتحادیه اروپا، چین، فرانسه، روسیه، انگلیس، آمریکا و آلمان به امضاء رسید، خارج می شود.

به رغم خروج آمریکا از برجام، سایر طرفهای این توافق بر پایبندی خود به برجام تأکید کردند.