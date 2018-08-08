لندن خواستار حفظ خویشتنداری مقامات کانادا و عربستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی ابراز نگرانی دولت کانادا از بازداشت فعالان حقوق مدنی در عربستان سعودی و تیره شدن روابط دو کشور، دولت انگلیس سران ریاض و اُتاوا را به حفظ خویشتنداری دعوت کرد.

سخنگوی اداره امور خارجی انگلیس اظهار داشت که «هم کانادا و هم عربستان سعودی از شرکای نزدیک این کشور هستند و در شرایط کنونی، انگلیس آنها را به حفظ خویشتنداری دعوت می کند».

وی در ادامه افزود: «انگلیس یکی از مدافعان پروپاقرص حقوق بشر است! ما به طور مرتب نگرانی خود از موضوعات حقوق بشری را با دولت عربستان مطرح می کنیم از جمله بازداشت اخیر مدافعان حقوق بشر در این کشور».