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۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ۲۱:۰۲

فرماندار آستارا:

نقش خبرنگاران در انسجام و وحدت ملی بی بدیل است

نقش خبرنگاران در انسجام و وحدت ملی بی بدیل است

آستارا- فرماندار آستارا گفت: نقش خبرنگاران در انسجام و ایجاد وحدت ملی بی بدیل و قابل تقدیر است.

یونس رنجکش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اجرای رسالت اطلاع رسانی و عملکرد حرفه ای خبرنگاران به عنوان بخشی از جامعه موجب تقویت همگرایی های ملی در مسیر توسعه کشور می شود، اظهارکرد: فعالیت ممتاز و رعایت اخلاق رسانه ای موجب اعتماد بین خبرنگار و مردم می شود و به واسطه این اعتماد سازی خبرنگاران می توانند در راستای اطلاع رسانی شفاف عمل کرده و از شایعه سازی و غبار آلود کردن فضای جامعه و آغشتگی مرز بین خبر درست و نادرست جلوگیری کنند.

وی افزود: یک خبر نگار حرفه ای  همواره تلاش دارد تا اخبار و رویدادها را با در نظر گرفتن مصالح عمومی و تجزیه و تحلیل وقایع به اطلاع مردم برساند و برای انتشار هر خبر و گزارش به واکنش ها نیز توجه داشته و در پی اطلاع رسانی شفاف براساس منافع ملی و محلی متناسب با حوزه فعالیت خود است.

رنجکش ادامه داد: خوشبختانه جایگاه خبرنگار حرفه ای در نظام رسانه ای کشور امروز به خوبی احساس می شود و باید تلاش کنیم تا برای گردش صحیح اطلاعات و اخبار در جامعه، فضاهای مناسب حمایتی نیز برای فعالیت خبرنگاران فراهم شود.

وی گفت:  اگرچه امروز به دلیل فراگیر شدن شبکه های اجتماعی و رسانه های عمومی شاهد انتشار اخبار مختلف در جامعه هستیم اما کار حرفه ای که خبرنگاران انجام می دهند به خوبی قابل تشخیص است زیرا خبر و گزارشی که به صورت حرفه ای تنظیم و انتشار می یابد اثرگذاری ماندگارتری دارد.

کد مطلب 4369008

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