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۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۰۵

با حکم وزیر علوم؛

«شیخی» در ریاست دانشگاه هرمزگان ابقا شد

«شیخی» در ریاست دانشگاه هرمزگان ابقا شد

بندرعباس - علی‌اکبر شیخی فینی به مدت چهار سال در سمت رئیس دانشگاه هرمزگان ابقا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، در متن حکم منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خطاب به علی‌اکبر شیخی فینی آمده است: ضمن قدردانی و تشکر از زحمات ارزنده‌تان و به استناد تبصره 1 ماده 4 آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری برای مدت چهار سال در سمت رئیس دانشگاه هرمزگان ابقا می‌شوید.

امیدوارم با سعی و اهتمام جنابعالی و براساس اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی و بهره‌مندی از تجربه‌های مفید استادان، محققان و کارشناسان محترم و جلب مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان عزیز و هم‌فکری با سایر مسئولان دانشگاهی برای اعتلای نظام آموزش عالی کشور گام‌های مؤثری بردارید.

انتظار می‌رود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت‌المال و اعمال سیاست‌های مؤثر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، پرهیز از تجمل‌گرایی، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی و ارتقای علمی، فرهنگی و اجتماعی آن در دانشگاه و با اتکال به خداوند متعال نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید."

کد مطلب 4369013

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