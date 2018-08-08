«شیخی» در ریاست دانشگاه هرمزگان ابقا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، در متن حکم منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خطاب به علیاکبر شیخی فینی آمده است: ضمن قدردانی و تشکر از زحمات ارزندهتان و به استناد تبصره 1 ماده 4 آئیننامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری برای مدت چهار سال در سمت رئیس دانشگاه هرمزگان ابقا میشوید.
امیدوارم با سعی و اهتمام جنابعالی و براساس اهداف، سیاستها و برنامههای تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی و بهرهمندی از تجربههای مفید استادان، محققان و کارشناسان محترم و جلب مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان عزیز و همفکری با سایر مسئولان دانشگاهی برای اعتلای نظام آموزش عالی کشور گامهای مؤثری بردارید.
انتظار میرود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیتالمال و اعمال سیاستهای مؤثر صرفهجویی در هزینهها، پرهیز از تجملگرایی، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی و ارتقای علمی، فرهنگی و اجتماعی آن در دانشگاه و با اتکال به خداوند متعال نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید."
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