زکات باید به رشد و تعالی اخلاقی جامعه بیانجامد

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام کاظم لطفیان صبح چهارشنبه در همایش فصلی روحانیون زکات خراسان رضوی اظهار کرد: وظیفه روحانیت بعد از اخذ و توزیع صحیح زکات تلاش در جهت رشد و تعالی اخلاقی جامعه بوده و زکات باید علاوه بر ایجاد برابری در حوزه اقتصاد منجر به رشد و تعالی اخلاقی جامعه شود.

وی افزود: در جدید ترین گزارش های سازمان ملل متحد گفته شده است ۲۵ میلیون نفر در دنیا ثروتی برابر و بیشتر از ۷ میلیارد نفر دیگر دارند و درآمد سرانه قشر ثروتمند دنیا امروزه ۱۳ برابر مردم فقیر دنیاست.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: گفتمان انقلاب اسلامی مقابله با غارت ثروت و استعمار کشورها بوده و اسلام به دنبال جلوگیری از تجاوز به محرومین و رفع همین نابرابری هاست.

وی تصریح کرد: فقر زدایی از ساحت فرهنگ و ساختار جامعه ماموریت ویژه روحانیت است و امروز گسترش فرهنگ زکات و تبلیغ آن از مهمترین اولویت های تبلیغی است.

وی تاکید کرد:خداوند در قرآن می فرماید از رزق حلالتان انفاق کنید و حتی بالاتر از آن می فرماید از آن چیزی که نیاز دارید به دیگران ببخشید و ما باید اینگونه معارف اسلامی را به جامعه معرفی کنیم.

لطفیان بیان کرد: امروز اشتیاق برای مصرف زکات بیشتر از پرداخت زکات است و این به دلیل فرهنگ سازی نادرستی که روحانیت در آن مقصر است و نشان می دهد که وظایفمان را به درستی انجام نداده ایم.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: شرایط امروز کشور به گونه ای است که انتظار می رود روحانیت در کنار مردم و همدرد با مردم باشد و این ماموریت ویژه ای است که باید به آن توجه شود تا حرکت صحیح جامعه خدشه دار نشود.

وی گفت: انقلاب سید الشهدا(ع) به این دلیل منحصر به فرد بود که تاثیرات عمیق بر مسلمانان عالم گذاشت و روحیه حقیقت جویی مردم را بیدار کرد و دشمنی استعمار با جمهوری اسلامی نیز به دلیل تاثیرات عمیق این انقلاب بر مسلمانان دنیاست.

لطفیان تاکید کرد: هجمه هایی که به نا حق بر کشور ما وارد می شود همه برای جلوگیری از رسیدن صدای این انقلاب به دنیاست چرا که این انقلاب دل های آزادگان عالم را به تسخیر خود درآورده است.