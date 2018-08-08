تربیت نویسندگان خلاق از اهداف ماهنامه قرآنی شبنم

به گزارش خبرنگار مهر، رونمایی از ماهنامه قرآنی شبنم ویژه کودکان با حضور عبد الهادی فقهی زاده، معاونت قرآن وعترت وزارت ارشاد اسلامی و مدیر مسئول این ماهنامه، نیکنام حسینی پور، مدیر عامل خانه کتاب و جمعی از دست اندکاران اولین ماهنامه قرآنی ویژه کودکان در سرای اهل قلم برگزار شد.

عبدالهادی فقهی زاده در آیین رونمایی از این نشریه قرآنی گفت: امروز مایه بسی افتخار و مباهات برای معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که شاهد رونمایی از نخستین نشریه ای ویژه کودکان باشد که منتشا پیدایش آن معاونت قرآن است.

وی در ادامه زبان ادب و هنر را به عنوان اصلی ترین ابزار در این نشریه دانست و گفت: صفحه به صفحه این نشریه به زبان ساده، داستان هایی را برای تغییر در نگرش کودکان نقل می کند که در آن به اخلاق و فضیلت به خوبی پرداخته می شود.

معاون وزیر ارشاد در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه ماهنامه شبنم با مشارکت مالی و حمایت و پشتیبانی خانه کتاب فعالیت خود را آغاز کرده است، اظهار داشت: برای دستیابی به بن مایه های اصیل فرهنگی وارزشی خود، بخش اصلی آن به آموزه های قرآنی اختصاص دارد .

فقهی زاده در عین حال تصریح کرد: بر این باوریم آموزه های قرآنی را باید بازنویسی و متناسب با کودکان نیز باز نشر دهیم تا برای کودکان جذابتر و خواستنی تر شده و این قشر با انگیزه و رغبت بیشتری آن را دنبال کند.

وی افزود: شاید نخستین محور و حرکت نوآورانه در دوره تصدی ام در این معاونت، انتشار این نشریه بوده است که برای تولید آن از صاحبنظران با تجربه و جوانان با انگیزه‌های نو و نگرش‌های جدید دعوت به همکاری کردیم که نتیجه ترکیب تجربه و نگرش‌های جدید نشریه‌ای حاصل شد که امروز شاهد رونمایی از آن هستیم.

فقهی زاده تصریح کرد: بر این باورم که هنر و ادبیات غربی به دنبال به کج‌راهه کشاندن افراد سایر جوامع است از این رو ما باید هنر و ادبیات خود را به‌ صورت تخصصی همراه با زبانی ساده برای بازگشت به آرمان‌ها، اصالت و بن‌مایه‌های اصیل فرهنگی خود را به‌ کار گیریم که بخش عمده بن‌مایه‌های فرهنگی ما نیز ریشه در آموزه‌های قرآنی دارد، چرا که قرآن ثقل اکبر است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درعین حال گفت: می‌توانیم ادبیات و هنر را به‌عنوان ابزاری برای بیان و بازنمایی مفاهیم قرآنی اصیل به‌کار بگیریم.

فقهی زاده اضافه کرد: با نگرش صحیح و تفسیر گفته‌های اهل‌بیت (ع) و رهبران دینی، علما، صاحبان اندیشه مذهبی و دینی می‌توان آموزه‌های قرآنی را متناسب با روح و روان کودکان بازنمایی، بازگویی و بازنشر کرد و از سویی طوری رفتار و عمل کنیم تا حداقل عده‌ای از مخاطبان کودک این نشریه را دنبال کنند.

وی تولید این نشریه را اقدام مبارکی دانست که با ابزار آن زبان ادبیات و هنر است لذا اگر داستانی را نقل می‌ شود به دنبال زنده‌کردن آرمان‌های دینی و آموزش ارزش‌هاست.

فقهی زاده با تاکید براینکه در این دوره بیش از هر چیز به اخلاق و فضیلت نیاز داریم، ابراز امیدواری کرد: ارگان‌های فرهنگی نیز در این امر مشارکت داشته باشند.

معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سخنان خود با قدردانی از موسسه خانه کتاب که دعوت این معاونت را برای مشارکت در تولید این نشریه پذیرفت، ابراز امیدواری کرد: این نوزاد نوپا اندک‌اندک رشد کرده، سرپا بایستد و با ایجاد جذابیت‌های لازم، چشم‌ها را به خود خیره کند چراکه درنظر داریم در سال‌های آتی این نشریه را در حوزه نوجوان نیز تولید و منتشر کنیم.

فقهی زاده با تاکید بر اینکه در این مجله هیچ مطلب تکراری اعم از داستان، شعر و ... نباید منتشر شود، اظهار داشت: هدف ما این است که مطالب نو و دست اول را به زبان ساده با استفاده از ابزارهای هنر و ادبیات بالاترین مفاهیم قرآنی را به مخاطبان کودک و نوجوان منتقل کنیم.

در ادامه حسینی پور اظهار کرد: در حوزه کودک هرچقدر کار شود کم است. اکنون سرعت انتقال مفاهیم و اطلاعات برای کودکان با گوشی های موبایل کار می کنند، زیاد است. اگر ما نتوانیم اطلاعات خوبی را به آنها منتقل کنیم، دیگران کودکان ما را مدیریت می کنند. در حوزه قرآن و حکمت با توجه به گنجینه ای که هست، می توان کارهای مفیدی انجام داد. همچنین در حوزه تصویرگری در ایران ظرفیت و استعدادهای خوبی وجود دارد. خوب است که نشریات ما به خصوص نشریات قرآنی از آنها بهره ببرند. نشریه شبنم با بهترین طراحی و تصویرگری منتشر می شود زیرا بتوانیم با زبان جدید با کودکان صحبت کنیم و انتقال مفاهیم را از طریق تصویر انجام دهیم.

در ادامه مراسم از شماره اول ماهنامه شبنم رونمایی و در پایان به مناسبت روز خبرنگار از جمعی از خبرنگاران تجلیل به عمل آمد.