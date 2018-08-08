کمبود مدرسه در جم/ ساخت مدارس جدید معطل تملک زمین و تامین اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی بعد از ظهر چهارشنبه در آیین معارفه مدیر اجرایی مجتمع مسکونی پارس جم اظهار داشت: از خدمات مدیر اجرایی سابق مجتمع مسکونی پارس جم سپاسگزارم و برای مدیر جدید آرزوی موفقیت دارم.

وی اضافه کرد: امروز جمعیت بزرگی از کارکنان نفت و گاز و خانواده‌های آنان در شهر جم ساکن هستند و به دلیل رشد منحصر به فرد جمعیت جم، با مشکلات جدی در حوزه های زیرساختی مواجهیم.

فرماندار شهرستان جم ادامه داد: در حوزه آموزش و پرورش با کمبود مدارس مواجه هستیم و هم اکنون هشت پروژه احداث مدرسه در شهر جم به دلیل مشکل تملک زمین و تامین اعتبار بلاتکلیف مانده است.

وی بیان کرد: برای خرید زمین در جم باید سه برابر هزینه ساخت مدرسه را پرداخت کرد و اگر در راستای تامین فضای مورد نیاز حمایتی انجام نشود قطعا طی سال های آتی با بحران جدی و تبعات تلخ مواجه خواهیم شد.

حسینی افزود: پروژه آبرسانی جم فصل مشترک و حیاتی شهرستان و نفت و گاز است و لازم است مدیران نفت و گاز برای تسریع در تکمیل این پروژه نهایت تلاش خود را انجام دهند.

وی گفت: در بحث تامین برق پایدار شهرستان و احداث پست ۱۳۲ کیلوولت با مشکل جدی در بحث زمین مواجه هستیم که امیدواریم در این راستا بتوانیم از ظرفیت مجتمع مسکونی پارس جم استفاده کنیم.

فرماندار شهرستان جم خاطرنشان کرد: اگر تا چشم انداز ۱۴۰۰ پست برق جدید جم احداث نشود بحران برق به بحران آب جم اضافه خواهد شد.

وی افزود: امروز نگاه شهر و شهرک معنا ندارد و همه در یک منطقه و با مشکلات یکسان مواجهیم که باید با تعامل و همکاری در رفع این مشکلات تلاش کنیم.

حسینی گفت: مشکلات امروز شهرستان جم، مشکل همه ساکنان اعم از مردم بومی و نفت و گاز است و وزارت نفت باید عمل به مسئولیت های اجتماعی را جدی تر از گذشته در دستور کار قرار دهد.