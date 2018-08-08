مدیریت شهری قزوین پیگیر جدی احداث مجموعه ورزشی ویژه بانوان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد درافشانی روز چهارشنبه در همایش ورزش صبحگاهی که در بوستان هشت بهشت برگزار شد، اظهار کرد:در همین راستا شهرداری قزوین بدنبال زمینی مناسب برای ساخت مجموعه ورزشی ویژه بانوان در شهر قزوین است.

وی افزود: حضور پرشور شهروندان در همایش ها و برنامه های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری مسئولیت ما را سنگین تر می کند

این مسئول بیان کرد:همایش ورزش صبحگاهی هر هفته در یک بوستان شهر قزوین در راستای ایجاد نشاط اجتماعی، توسعه ورزش همگانی در بین آحاد مردم و همگانی کردن ورزش در میان شهروندان در حال برگزاری است.

درافشانی در بخش دیگری از سخنانش از احداث سکوهای ورزشی در بوستان های ملت و شهدا خبر داد و گفت: تعداد سکوهای ورزشی در سطح بوستان های شهر قزوین به منظور اجرای هر چه بهتر برنامه های ورزشی صبحگاهی و عصرگاهی تا پایان افزایش می یابد.

پس از ورزش صبحگاهی به منظور ترغیب شهروندان به ورزش صبحگاهی به قید قرعه به شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد.















هشتمین دوره مسابقات شطرنج کشوری جام شهید رجایی از ۱۰ مرداد ماه با حضور ۲۱۶ بازیکن در ۲ رده سنی بزرگسال و زیر ۱۴ سال در قزوین برگزار شد.