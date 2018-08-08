به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف در مراسم گرامیداشت سالروز خبرنگار در زاهدان با تاکید بر اینکه اصحاب رسانه پیشقدمان و افسران جبهه جنگ نرم هستند، اظهار داشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خود را مدیون کسانی میداند که تلاش دارند دستاوردهای انقلاب را تشریح و تبیین کنند و اصحاب رسانه در پیشیانی این جبهه هستند.
سخنگو و مسئول روابطعمومی کل سپاه تصریح کرد: امروز پس از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی دشمنان ما به سرکردگی آمریکا، اسرائیل و دیگر متحدان مستکبرشان صفی واحد و منسجم تشکیل دادهاند تا نشان دهند نظام ما ناکارآمد است، مردم ایران اسلامی از نظام رضایتمندی ندارند و نظام مبتنی بر فرهنگ دینی نمیتواند جامعه را اداره کند.
وی خاطرنشان کرد: جان بولتون ۹ ماه قبل اعلام کرد اجازه نمیدهیم مردم و مسئولان ایرانی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب خود را جشن بگیرد و از همان روز یک هجمه رسانهای برای القای این پیام راه افتاد و البته در کنار آن چاشنی جنگ حساب شده در عرصه اقتصادی توام شده است.
سردار شریف ادامه داد: بدون شک عملیات رسانهای دشمن به تنهایی موفق نخواهد بود و برای تأثیرگذاری حتماً باید برای با چاشنی دیگری همراه باشد و به همین دلیل فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در دستور کار دشمنان قرار گرفته است.
سخنگو و مسئول روابطعمومی کل سپاه اظهار داشت: قبول داریم که امروز ترامپ فقط با جمهوری اسلامی درگیر نیست و با کشورهای مختلفی با اساس و مبنای اقتصادی درگیر است. رهبر انقلاب چند سال قبل در حرم مطهر رضوی بحث "دستکش مخملی و دست چدنی" را در تشریح نحوه عملکرد سیاستمداران آمریکایی بیان کردند اما امروز ترامپ دستکش مخملی را کنار گذاشته و شفاف اعلام میکند موضع آنها چیست.
وی ادامه داد: امروز ترامپ شفاف اعلام میکند که آمریکا داعش را به وجود آورده و این کشور است که جغرافیای جهان اسلام را برهم زده و تحلیلگران آمریکایی به روشنی بیان میکنند ما از بهمن ۵۷ به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی هستیم. با این وجود همگان باید بدانند که سکه دو رو دارد و روی دیگر سکه کارکردهای ویژه نظام اسلامی و تلاش فرزندان این ملت است و این دو روی سکه در کنار هم نشان میدهد برنده این صحنه نبرد در جامعه چه کسانی بوده و خواهند بود.
سخنگو و مسئول روابطعمومی کل سپاه با تاکید بر اینکه امروز دشمنان نظام اسلامی تلاش دارند از انقطاع نسلی ما برای براندازی نظام بهره بگیرند، اضافه کرد: نسل جدید ما ظلمهای گسترده دوران ستمشاهی و رشادتهای رزمندگان دوران دفاع مقدس و اقتدار ایران اسلامی در ۸ سال جنگ تحمیلی را به چشم ندیده و دشمنان تلاش دارند تا با هجمه رسانهای و نمایش تصویر گل و بلبل قبل انقلاب و تصاویر آشفته بعد انقلاب ملت ایران را مایوس کنند اما ملت ما هوشیارند.
وی خاطرنشان کرد: به لطف خداوند متعال و برکت رهبری امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب ما شاهد بودهایم که در تمام رویاییهای ۴۰ سال گذشته همه تهدیدات علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی به فرصتهای طلایی برای ملت ما تبدیل شده است.
سردار شریف با تاکید بر اینکه امروز دشمن دستش از سرمایههای گذشته خالی است، گفت: آمریکا روزی صدام و حزب بعثی داشت که در قلدری و قساوت قلب لنگه نداشت و این سرمایه را به جان ملت ایران انداخت اما امروز خدا را شاکریم که به برکت فرزندان ایثارگر این مرز و بوم از صدام و حزب بعث خبری نیست.
سخنگو و مسئول روابطعمومی کل سپاه ادامه داد: روزی منافقین در این سرزمین ۱۷۰۰۰ نفر از مسئول و افراد عادی را ترور کردند اما امروز در دید مردم منفورند و چیز زیادی از آنها باقی نمانده است. آمریکا روزی سرمایهای داشت به وسعت گنج قارون عربستان اما با ظلم آنها در یمن و سوریه حیثیتی برایشان باقی نمانده است؛ سرمایه داعش نیز پس از ۵ سال از بین رفت و جمهوری اسلامی همه تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.
وی اضافه کرد: دفاع مقدس فرصتی شد برای تقویت بنیه نظامی کشور و امروز دشمنان ما به خوبی میدانند هرگونه تهدید نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران با سختترین پاسخ مواجه میشود؛ تهدید داعش نیز به فرصت تشکیل جبهه مقاومت تبدیل شده است.
سردار شریف تاکید کرد: به فضل الهی با وجود همه تلاشهای استکبار جهانی اسرائیل رفتنی است و خود آنها به خوبی این امر را میدانند. امروز نخست وزیر اسرائیل با واسطه قرار دادن هر موضوع با ربط و بیربطی تلاش دارد با ملت ایران ارتباط برقرار کند و با داستانهای کودکانه مطالب بیپایه و اساس بیان میکند؛ اینها ناشی از قدرت نیست و نشان دهنده ضعف است.
سخنگو و مسئول روابطعمومی کل سپاه خاطرنشان کرد: امروز در کنار ارتش و مردم سوریه یک جیش الوطنی خلق شده که پشتیبان ملت سوریه است و در عراق جیش الشعبی خلق شده که مقتدرانه از کشورشان دفاع میکند. امروز دنیا میداند داعش چیزی جز تلاش برای کمرنگ کردن تعالیم اسلام و پیامبر نبوده است.
وی تاکید کرد: ما اگر قادر باشیم تنها بخشی از دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی ایران را مخابره و منتقل کنیم همه دنیا مقابل ملت ما سر تعظیم فرود خواهند آورند اما متاسفانه تاکنون در این زمینه موفق نبودهایم.
سردار شریف ادامه داد: همین استان سیستان و بلوچستان میتواند تابلویی زیبا از وحدت اقوام و مذاهب و خدمات گسترده جمهوری اسلامی باشد که قدیمیترها میدانند در دوران ستمشاهی در این استان هیچ یک از این موارد نبود؛ البته ما منکر نارساییها نیستیم و با اخم آنها را متذکر میشویم و سپاه خواسته مردم را شفاف و صریح بیان میکند که به طور مثال چرا در حاشیه شهرها مردم با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم میکنند؛ البته هر جا لازم بوده از جمله حاشیه شهرها سپاه خودش آستین را بالا زده و به میدان آمده است.
سخنگو و مسئول روابطعمومی کل سپاه گفت: رسانهها باید واقعیتها را به مردم منتقل کنند و مردم ما آمار روستاهایی که قبل و بعد انقلاب برقدار شدهاند، آمار باسوادان قبل و بعد انقلاب، آمار کسانی که از آب آشامیدنی برخوردار هستند و آمار پرورش استعدادهای برجسته در استانهای محرومی مانند سیستان و بلوچستان را بدانند تا در کنار همه ضعفها، خدمات گسترده نظام در دورترین نقاط ایران اسلامی نمایان شود.
وی با اشاره به اینکه دشمن از سیستان و بلوچستان تصویری را که دلش میخواهد مطرح میکند، افزود: قرار نیست اصحاب رسانه همواره تشویش و تمجید کنند اما خدمات را نیز نباید نادیده بگیرند. خبرنگار این استان بار سنگین تری بر دوش دارد چرا که در این خطه عملیات روانی دشمن سنگینتر است. سکوت و عدم تحرک ما عرصه را برای دشمن هموار میکند.
سردار شریف بیان کرد: عدم تسلط کشورهای همجوار و مرز طولانی تامین امنیت این خطه از کشور را دشوار کرده اما با تلاش شبانهروزی نیروهای امنیتی و به برکت خون شهدا امروز امنیت خوبی در سیستان و بلوچستان برقرار است و مسئولان باید آن را قدر بدانند و به مردم خدمت کنند.
سخنگو و مسئول روابطعمومی کل سپاه اضافه کرد: ارائه یک تصویر واقعی و زیبا از سیستان و بلوچستان دست دشمنان را در این استان کوتاه میکند و این نقش ارزشمند اصحاب رسانه این خطه از کشور است. امروز جنگ، جنگ ارادههاست و برنده کسی است که ذهن افکار عمومی را در دست بگیرد و در عین حال شکست خورده کسی است که در محیط روحی و اراده ذهنی شکست بخورد.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی به فضل الهی، با تکیه بر استحکامی که در گفتمان اسلامی دارد، بهرهجویی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و استفاده از اندوخته مقتدرانه ۴۰ ساله، از بحرانهای کوچک اقتصادی و معیشتی فعلی نیز عبور خواهد کرد و جنگ اقتصادی به فرصتی برای استحکام و قوامبخشی اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.
سردار شریف با تاکید بر اینکه ما قدرتمندترین و ثروتمندترین کشور منطقه هستیم، تصریح کرد: امروز بحران همه جوامع بحران بهرهگیری از رهبری عالم و مقتدر است که ما این این نعمت ویژه برخورداریم. تکیه بر توان داخلی و اعتماد به جوانان نخبه این مرز و بوم نسخه برون رفت از مشکلات کشور است؛ همانطور که جوانان ما در پالایشگاه خلیج فارس کشور را در تامین بنزین بینیاز کردند و در فاز بعدی با صادرات بنزین افتخارآفرینی میکنند، به فضل الهی در دیگر عرصهها نیز مشکلات را یکی پس از دیگری حل خواهیم کرد.
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