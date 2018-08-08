گیلان رتبه دوم کشور در تعداد پایگاه های خبری را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز فاضلی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از ۴۵۰ فعال رسانه های مکتوب و مجازی گیلان که در سالن مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیاء رشت برگزار شد، اظهار کرد: طی یکماه گذشته برنامه ها و جشنواره های خوبی در حوزه رسانه استان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه به عنوان دبیر کارگروه مطبوعات کشور در حال جمع آوری مشکلات و سختی های حوزه رسانه کشور هستیم، افزود: مطمئنا صحبت های امروز فعالان رسانه گیلان جمع آوری و در این کارگروه مطرح می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به برخی از آمارهای حوزه رسانه و مطبوعات، گفت: در استان گیلان ۱۷۶ نشریه دارای مجوز، ۹ روزنامه فعالیت دارند و دو هفته نامه و ماهنامه برای تبدیل شدن به روزنامه تقاضا داده اند که پیگیری می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۹۳ مجوز در استان صادر شده که از این نظر در سطح کشور در جایگاه ششم کشور قرار دارد، خاطرنشان کرد: گیلان با ۱۱۷ پایگاه خبری ثبت شده در سامانه در رتبه دوم کشور قرار دارد.

فاضلی همچنین در ادامه با تأکید بر لزوم عضویت اصحاب رسانه در خانه مطبوعات استان، تصریح کرد: خانه مطبوعات هویت صنفی حوزه مطبوعات و رسانه است و می تواند در زمینه حل مشکلات این حوزه اقدام کند باید خبرنگاران در آن عضو شوند.

وی به مشکلات عکاسان خبری نیز اشاره کرد و یادآورشد: برای این عزیزان نیز کمیته ای در خانه مطبوعات در حال شکل گیری است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان به تعداد زیاد صدور مجوز نیز اشاره و اظهارکرد: باور داریم که کیفیت از دل کمیت ها بیرون می آید.