مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی از خبرگزاری مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رمضانی ظهر چهارشنبه در بازدید از خبرگزاری مهر، ضمن تبریک روز خبرنگار، اظهار کرد: در حال حاضر به شدت نیازمند همراهی و همیاری خبرنگاران و اصحاب رسانه در حوزه های گردشگری هستیم.

وی با بیان اینکه در آیینه رسانه های کاستی ها و ضعف هایی که در مسیر اجرا وجود دارد، دیده می شود، افزود: اخبار رسانه ها باید مشروط به این باشد که شرط اساسی امانت داری در آن وجود داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه خبرنگاران می توانند در معرفی ظرفیت های موجود در بخش صنایع دستی به ما کمک کنند، گفت: جامعه مخاطب در اقلام تبلیغاتی که چاپ و منتشر می شود محدود است اما خبرگزاری ها اگر در این حوزه اهتمام داشته باشند با توجه به مخاطبین گسترده می توانند موثرتر باشند.

وی با بیان اینکه گردشگری می تواند یکی از محورهای توسعه استان باشد، عنوان کرد: در حوزه اطلاع رسانی در بخش گردشگری لوازم و حساسیت هایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

رمضانی با اشاره به اینکه باید خراسان جنوبی را مقصدی زیبا برای گردشگران معرفی کنیم، بیان کرد: تفریح باید شادی آفرین باشد لذا نیازمندیم که خبرنگاران چهره فرح بخشی از استان ارائه دهند.

وی با بیان اینکه قرار است برای بهبود شرایط جاده ها اعتباراتی از متولیان امر در سطح ملی اخذ کنیم و نگاه ها را به این موضوع معطوف کنیم، اظهار داشت: جاده های استان بسیار فرسوده شده و این مهم موجب شده گردشگران تمایلی به سفر در این منطقه نداشته باشند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امروز استان مناطق دیدنی زیادی دارد لذا مسئولین باید در خصوص زیرساخت های جاده ای استان چاره ای بیندیشند، افزود: باید همت کنیم چهره ای که از استان در سطح ملی متصور می شود را تغییر دهیم.

وی ادامه داد: علی رغم اینکه منابع دولتی اندک است اما اگر چهره استان به صورت زیبا و آرامش بخش برای مردم معرفی شود به منابع لایزال بخش خصوصی متصل می شویم.

رمضانی با بیان اینکه اگر قرار است میراث فرهنگی استان حفظ شود باید گردشگر داشته باشیم، گفت: بناهای فاقد کاربری به مرور به هم می ریزد لذا باید برای این بناها نیز چاره اندیشی شود.