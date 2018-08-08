پیام تبریک «فرهاد رهبر» به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در این پیام متن پیام آمده است: «هفدهم مرداد، سالروز شهادت عرصه صداقت و اطلاع رسانی، شهید محمود صارمی و روز خبرنگار را گرامی می داریم.

خبرنگاران صاحبان سلامت قلم و پیشتازان آگاهی بخشی به جامعه و حقیقت جویانی هستند که سرمایه آنان کنکاش حقایق، شجاعت، اخلاص، امانتداری و عدالت است و با تحمل سختی های شغل خود می کوشند روشنگر افکارعمومی و مدافعان سلامت جامعه باشند.

به بیان دیگر، خبرنگار را می توان نبض تپنده جامعه ای دانست که نقشی فراتر از اطلاع رسانی را بر عهده دارد و رسالتش تبیین رویدادها و کمک به بسط گردش آزاد اطلاعات براساس اصول اخلاقی و مردم سالاری است.

به واقع خبرنگار از سلامت و سعادت جامعه دفاع می کند و با هوش، درایت و سخت کوشی، با کژی های جامعه مقابله می کند و همواره مدافعان راستین منافع ملی کشور بوده و هستند.

روز خبرنگار را به همه فعالان این عرصه به ویژه صاحبان قلم و آزادگان عرصه اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی تبریک و تهنیت عرض می کنم و از درگاه خداوند متعال توفیق بیش از پیش عزیزان در تحقق رسالت خطیر خبرنگاری را مسالت دارم.»