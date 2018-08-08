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۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۱

پیام تبریک «فرهاد رهبر» به مناسبت روز خبرنگار

پیام تبریک «فرهاد رهبر» به مناسبت روز خبرنگار

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور پیامی ضمن گرامیداشت یاد شهید محمود صارمی روز خبرنگار را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در این پیام متن پیام آمده است: «هفدهم مرداد، سالروز شهادت عرصه صداقت و اطلاع رسانی، شهید محمود صارمی و روز خبرنگار را گرامی می داریم.

خبرنگاران صاحبان سلامت قلم و پیشتازان آگاهی بخشی به جامعه و حقیقت جویانی هستند که سرمایه آنان کنکاش حقایق، شجاعت، اخلاص، امانتداری و عدالت است و با تحمل سختی های شغل خود می کوشند روشنگر افکارعمومی و مدافعان سلامت جامعه باشند.

به بیان دیگر، خبرنگار را می توان نبض تپنده جامعه ای دانست که نقشی فراتر از اطلاع رسانی را بر عهده دارد و رسالتش تبیین رویدادها و کمک به بسط گردش آزاد اطلاعات براساس اصول اخلاقی و مردم سالاری است.

به واقع خبرنگار از سلامت و سعادت جامعه دفاع می کند و با هوش، درایت و سخت کوشی، با کژی های جامعه مقابله می کند و همواره مدافعان راستین منافع ملی کشور بوده و هستند.

روز خبرنگار را به همه فعالان این عرصه به ویژه صاحبان قلم و آزادگان عرصه اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی تبریک و تهنیت عرض می کنم و از درگاه خداوند متعال توفیق بیش از پیش عزیزان در تحقق رسالت خطیر خبرنگاری را مسالت دارم.»

کد مطلب 4369285

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