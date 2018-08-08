به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان، سهراب بناوند در جلسه میز صادرات صنایع دستی با اشاره به اینکه بازاریابی و فروش از مهم ‎ ترین مشکلات صنایع دستی است، افزود: راه ‎ اندازی میز صادرات صنایع دستی استان هرمزگان از جمله راهکارها برای حل مشکلات صادرات صنایع دستی است که به زودی در استان راه ‎ اندازی می ‎ شود.

او با بیان اینکه تمام مواد اولیه صنایع دستی در استان موجود می باشد و صنعتگران در این عرصه کالاهایی را تولید می کنند، افزود: صنایع دستی می تواندی ارزش صادراتی بالایی داشته باشد و باعث ارز آوری مناسبی نیز می شود.

بناوند همچنین در زمینه صادرات صنایع دستی از استان اعلام داشت: در سال گذشته ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار دلار صنایع دستی به کشورهای مختلف صادر گردیده که برنامه ریزی های لازم به جهت افزایش صادرات صورت پذیرفته است.

او با بیان اینکه شهرستان‌های بندرعباس، حاجی‌آباد، بندرلنگه، میناب و سیریک از مهم‌ترین قطب‌های تولید صنایع‌دستی در استان هرمزگان هستند، افزود: «بیش از ۶۴هزار نفر در زمینه تولید صنایع‌دستی در قالب ۴۲ رشته صنایع‌دستی در هرمزگان فعالیت می‌کنند.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی هرمزگان تاکید کرد: گلابتون‌دوزی، خوس‌دوزی، شک‌بافی، نواربافی، سفالگری، حصیربافی، گلیم‌بافی و تراش صدف ازجمله صنایع‌دستی مهم هرمزگان هستند.