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۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۲۱

هفته سوم لیگ برتر فوتبال؛

آخرین تمرین پرسپولیس قبل از سفر به اهواز برگزار شد

آخرین تمرین پرسپولیس قبل از سفر به اهواز برگزار شد

آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پیش از بازی با استقلال خوزستان صبح امروز در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  تمرین امروز پرسپولیس از ساعت ۱۰ صبح در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شد. شروع تمرین با گرم کردن و کارهای بدنی بود.

* مارکو استیلینوویچ در تمرین امروز در چند مرحله بین تمرینات تاکتیکی، برنامه‌های خود را دنبال کرد. بخشی از تمرین امروز فوتبال با چهار دروازه کوچک بود.

* ارسال از جناحین، حرکت در عمق و شروع مجدد، مراحل مختلف تمرین امروز بود.

* در بخشی از تمرین امروز، نفراتی چون شریفی، کریمی، علوان‌زاده و بهاروند تمرینات جداگانه‌ای را با زلاتکو ایوانکوویچ دستیار و برادر سرمربی سرخپوشان انجام دادند.

کد مطلب 4369369

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