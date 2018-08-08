بازدید مسئولان قضایی از واحدهای صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و ارتباطات، سومین نشست استانی ستاد مقاومتی در سالجاری با حضور اعضاء و به ریاست غلامحسین اسماعیلی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، رئیس کل دادگستری استان تهران در سومین نشست استانی ستاد مقاومتی در سالجاری که با حضور اعضاء برگزار شد با اشاره اجمالی به نتایج حاصله از بازدید اخیر خود و هیات همراه از شهرک صنعتی عباس آباد، طی سخنانی اظهار کرد: بدون تردید با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی کشور در عرصه‌های مختلف و حمایت همه جانبه از کالای ایرانی، می توان به راحتی آثار تخریبی تحریم‌ها را به حداقل ممکن رسانده و یا حتی خنثی کرد.

وی افزود: در نشستی صمیمانه با مدیران واحدهای صنعتی در شهرک یاد شده، آنها بر ضرورت ادامه فعالیت تاکید داشتند لیکن مشکلاتی را نیز مطرح نمودند که در جای خود قابل تامل بود که مقرر شد در حد مقدورات قانونی و با جدیت کامل ، در جهت رفع مشکلات مطروحه تلاش گردد و بحمداله این امر آغاز شده و با معرفی نماینده حقوقی از سوی مدیران مراتب با سرعت بیشتری ادامه خواهد داشت.

اسماعیلی در ادامه گفت: یکی از مهم ترین مشکلاتی که در این نشست مطرح شد، عدم حمایت لازم و بعضاً اشکال تراشی‌های بی‌مورد از ناحیه مسئولان ذیربط بود که در این خصوص نیز مقرر شد تا با استفاده از ظرفیت بالای شورای قضائی استان و سایر اختیارات قانونی در راستای رفع پاره‌ای از این مشکلات اقدامات مقتضی معمول گردد و به همین جهت، بازدید از واحدهای صنعتی به طور منظم و زمان بندی شده ادامه خواهد یافت.

قابل ذکر است که در این جلسه، آخرین وضعیت پرونده‌های مهم اقتصادی متشکله پیرامون سکه، ارز، خودرو و موبایل و... مورد بررسی و مداقه قرار گرفت و سپس تصمیماتی نیز اتخاذ گردید.