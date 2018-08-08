جرایم سایبری با افزایش ۱۰۰ درصدی جایگزین جرایم سنتی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن خانچرلی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه طی سخنانی اظهار داشت: انعکاس اخبار و کشفیات نیروی انتظامی توسط رسانه ها و خبرنگاران پرتلاش گام موثری جهت ارتقا سطح خدمات و مطلع شدن مردم از این تلاش ها است مه در این رابطه از اصحاب رسانه تقدیر می کنیم.

خانچرلی در ادامه با تشریح اقدامات صورت گرفته توسط نیروی انتظامی در ۶ شهرستان استان تهران طی ۴ ماه گذشته افزود: نیروی انتظامی در خصوص تمرکزی کردن ۱۱۰ توفیقات خوبی به همراه داشته است و قبل از این تمرکز در غرب استان تهران حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ تماس را از سوی مردم داشتیم که این تماس ها در این مدت به بیش از ۶۴۱ هزار تماس رسیده است و نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است.

وی در خصوص اقدامات عملیاتی انجام شده توسط پلیس غرب استان تهران گفت: بیش از ۲۷۲ هزار ماموریت طی ۱۳۵ روز قبل انجام شده که این عملیات ها نسبت به سال گذشته به میزان ۵۴ درصد افزایش داشته است و در حوزه ۱۹۷ نیز با وجود توسعه این حوزه باید اعلام کنیم که تعداد تماس با این سامانه در مقایسه با سال قبل ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده است و دلیل کاهش شکایت ها به این سامانه آموزش های خوب در زمینه تکریم ارباب رجوع بوده است

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه طی ۴ ماه گذشته شخصا با بیش از ۴۵۰ نفر از مردم به صورت چهره به چهره ملاقات داشته است گفت: در این ملاقات ها مشکلات مردم بررسی شده و به آنها رسیدگی صورت گرفته است.

خانچرلی آمار ۲۲ درصد کاهش را در حوزه تصادفات فوتی اعلام کرد و افزود: آمار کشته ها در سال گذشته ۹۴ نفر و امسال ۷۴ کشته بوده است.

وی در رابطه با اجرای طرح های امنیت اجتماعی در محلات بیان داشت: این طرح در مدت ۴ ماه با شدت افزایش یافته که ۳۱۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است و در حوزه مواد مخدر تا این لحظه بیش از ۷ تن انواع مواد در غرب استان تهران کشف شده که در این زمینه افزایش ۳ درصدی را نسبت به سال گذشته شاهد بوده ایم.

خانچرلی آمار جمع آوری معتادین متجاهر را بیش از ۳۸۰۰ نفر برآورد کرد و گفت: این افراد توسط نیروهای پلیس جمع آوری و تحویل مراکز درمانی شدنده اند و تعداد آنها نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد افزایش داشته است و در حوزه اتباع بیگانه نیز بیش از ۱۵۰ هزار نفردر غرب استان تهران اتباع داریم که تحت کنترل هستند و در این رابطه افراد بدون مجوز ۴۲۰۰ نفر بودند که جمع اوری و از کشور خارج شدند که در مقایسه با سال قبلاین امار ۳۱ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه در حوزه جرایم سایبر ۳۶۱ مورد شکایت طی ۴ ماه اخیر داشته ایم گفت: در این حوزه تعداد افراد پیگیری شده ۱۰۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته که البته باید در جریان باشیم که جرایم سایبری در حال جایگزین شدن جرایم سنتی هستند و در این راستا درصدد استقرار پلیس فتا در کلانتری ها هستیم.

وی در ارتباط با کالای قاچاق که از موضوعات مهم بوده گفت: در این راستا ۵۰۸ میلیارد ریال در طول ۴ ماه کشفیات داشته ایم که ۵۹ درصد نسبت به سال قبل با افزایش روبرو بوده است و در حوزه خدمات ارائه شده نیز ۲۶ هزار وسیله نقلیه پلاک شده که آمار ۱۵ درصدی افزایش نسبت به سال قبل را به خود اختصاص داده است.

خانچرلی از صدور ۲۰ هزار گواهینامه در ۶ شهرستان استان تهران نیز خبر داد و گفت: بیش از ۲۸ هزار جلد گذرنامه نیز برای مردم غرب استان تهران صادر شده است.