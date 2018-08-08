مجله قرآنی «شبنم» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از مجله قرآنی، ادبی و هنری «شبنم؛ ویژه کودکان ۷ تا ۱۱ سال» با حضور نیکنام حسینی پور، مدیرعامل موسسه خانه کتاب، عبدالهادی فقهی زاده، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی مهدوی راد، هاجرخاتون قدمی جویباری، سردبیر نشریه «شبنم»، حجت‌الاسلام محمدعلی خسروی، ناظر محتوایی نشریه «شبنم» و جمعی از کارشناسان و صاحبنظران حوزه کودک و نوجوان روز (۱۶ مردادماه) در سرای اهل قلم برگزار شد.

نیکنام حسینی پور، مدیرعامل موسسه خانه کتاب در این مراسم، اظهار کرد: هم افزایی در فعالیت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از برنامه های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. در همین راستا سرفصل ها و رویکرد جدید موسسه خانه کتاب چنین تعریف شده اند که خانه کتاب، خانه همه معاونت های این وزارتخانه و نه فقط معاونت فرهنگی آن، است.

وی ادامه داد: به طور مثال موسسه خانه کتاب در راستای هم افزایی با معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در بحث نشان شیرازه ورود پیدا کرده است. همچنین این موسسه در راستای هم افزایی، با معاونت قرآن وزارتخانه در انجام برنامه ها مشارکت می کند که نمونه آن همین مجله «شبنم» است.

مدیرعامل موسسه خانه کتاب توضیح داد: در موسسه خانه کتاب نیز فصلنامه ها و نشریات فراوانی منتشر می شوند که یکی از آن ها به حوزه کودک و نوجوان مربوط می شود. واقعیت این است که هر اندازه در حوزه کودک و نوجوان کار شود، باز کم کار شده است.

حسینی پور افزود: اگر نتوانیم اطلاعات خوب و جدید را به کودکان انتقال دهیم بدون تردید دیگران (بیگانگان) آن ها را مدیریت خواهند کرد.

وی توضیح داد: در ایران در حوزه کودک ظرفیت های بسیار خوبی وجود دارد که از آن میان می توان به حوزه تصویرگری اشاره کرد. لذا بسیار شایسته است که نشریات به ویژه نشریات دینی با بهترین تصویر منتشر شوند تا بتوان مفاهیم را از طریق تصویر به این گروه سنی منتقل کرد. در نتیجه لازم است در این زمینه با انجمن تصویرگران وارد مذاکره شد.

مدیرعامل موسسه خانه کتاب ضمن تأکید بر این نکته که در این موسسه زیرساخت های لازم وجود دارد تا نشریه «شبنم» را به دست مخاطبان برساند، ادامه داد: نکته مهم دیگر، استفاده از فضای مجازی مجله حتی در حوزه بین الملل است؛ می توان فایل نشریه را در سایت های مختلف به منظور استفاده مخاطبان بارگذاری کرد.

حسینی پور با بیان این که موسسه خانه کتاب با تمام ظرفیت هایی که دارد در خدمت نشریه «شبنم» است، عنوان کرد: نکته مهم این است که اجرای این حرکت ها باید تداوم داشته باشند که اگر مقطعی باشند اثرگذاری و اثربخشی آن ها خیلی دیده نمی شود.

عبدالهادی فقهی زاده، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیگر سخنرانان این مراسم بود. وی اظهار کرد: ظاهراً منشأ پیدایش نشریه «شبنم» معاونت قرآن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده است و این افتخاری برای ما در این معاونت است. بدون شک در این عرصه از نظرات کارشناسی بسیاری از صاحبنظران استفاده شده است اما روشن است که رویکرد ما کودک و نوجوان بوده است؛ در واقع بین پختگی و تجربه و علاقه جوشان به حوزه کودک و حوزه دین به ویژه قرآن، تلفیق ایجاد کرده ایم.

وی ادامه داد: گمان من این بود که هنر غربی به دنبال به کج راهه بُردن، دگرگون و غلط رفتار کردن و واژگونه نگریستن است. ادبیات هم همینطور. بنابراین تصمیم گرفتیم ادبیات و هنر را برای دستیابی به بُن مایه های اصیل فرهنگی خودمان که بدون شک بخش اعظم آن در آموزه های دینی ـ قرآن، مرکز ثقل اکبر آن ها ـ به کار گیریم.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در جلسات نخست، تأکید داشتیم که ما باید از برخی جذابیت های ظاهری چشم پوشی کنیم. ما باید با تفاسیر اهل بیتی و نگرش علما و رهبران اصیل دینی، این آموزه ها را بازسازی کنیم و آن ها را متناسب با روح و روان نوجوانان بازنشر کنیم تا برای آن ها خواستنی باشد.

فقهی زاده عنوان کرد: تصمیم گرفتیم طوری کار کنیم که حداقل عده ای از مخاطبان کودک و نوجوان ما برای چاپ شماره های جدید این نشریه علاقه مند باشند. امیدواریم به دلیل مشکلات مالی چاپ این نشریه متوقف نشود.

وی با بیان این که نباید از این کارهای به ظاهر کوچک (نشریه شبنم) چشم پوشی کرد، اظهار کرد: در این راه ابزار ما زبان ادب و هنر است. داستان را اگر نقل می کنیم به دنبال تغییر نگرش هستیم. به ویژه به اخلاق و فضیلت در این بین، بیش از هر چیز دیگر نیاز داریم.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این که امیدوارم ارگان های فرهنگی دیگر نیز در این راه با ما مشارکت کنند، گفت: جا دارد از موسسه خانه کتاب به ویژه شخص آقای نیکنام حسینی پور، از این که دعوت ما را برای مشارکت این امر عظیم پذیرفتند و لحظه ای برای این امر درنگ نکردند، تشکر کنم. امیدوارم سال آینده در همین ایام و بلکه زودتر، جشن یک سالگی نشریه «شینم» را برگزار کنیم.

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی مهدوی راد بخش دیگر این مراسم را به خود اختصاص داد. وی اظهار کرد: نشریه «شبنم» به منظور تلاش و فعالیت در عرصه کودک و نوجوان متولد شده است؛ توجه به آن توجه بسیار عمیقی است که شاید بشود ادعا کرد بر اساس آگاهی های گسترده ای است که جریان فکری ضد حق و فطرت انسان، گسترده ترین تلاش خود را در این وادی قرار می دهد.

وی ادامه داد: خداوند مرحوم آیت الله شرف الدین را ـ این صفت را مقام معظم رهبری به ایشان داده بودند ـ بیامرزد. آن بزرگوار چنین بیان کرده است که «حق مداران باید بدانند که از همان مسیری که گمراهی را گمراهی آفرینان نشر می دهند، باید حق را نشر دهند، صفحات مجازی، مجله، کتاب و ... با زبانی که مخاطب بتواند بفهمد»

قرآن‌پژوه و پژوهشگر حوزه دین توضیح داد: متأسفانه ما برای مخاطب متوسط الحال کار فکری که اهمش زبان کودک و سطح نگاهش قابل درک برای این گروه سنی باشد، تولید نمی کنیم. برخی ها تصور می کنند که برای کودکان و نوجوانان نوشتن یعنی بی سوادانه و شُل نوشتن. نه این طور نیست. اتفاقاً نوشتن برای این قشر از جامعه بسیار دشوار است چرا که محتوا ضمن این که باید استواری کلام داشته باشد باید برای کودکان و نوجوانان قابل درک و فهم نیز باشد.

حجت الاسلام و المسلمین مهدوی راد افزود: حرکت انبیا و پیامبر اکرم (ص) از حرکت آیه ای آغاز شد و به حکمت تمام شد. اگر بخواهیم روشن و ملموس حرکت آیه ای را تعریف کنیم، یعنی همان فلش. حرکت آیه ای یعنی شما با داستان، قلم، قصه و نقاشی کاری کنید که کودک از همین سن احساس کند که باید به خدا توجه کند. بعد که جهت مشخص شد آن وقت باید مجموعه ای از بایدها و نبایدهای اخلاقی را مطرح کنید.

وی اظهار کرد: کار پیامبر اکرم (ص) این بود که نگاه انسان ها را به افلاک می چسباند؛ چیزی که دشمن آن را نمی خواست. درون مایه نشریه «شبنم» باید با زبانی باشد که کودکان و نوجوانان از همان آغاز بفهمند که باید به خدا نگاه کنند. از این جهت کار متولیان انتشار این نشریه بسیار بسیار ارزشمند است.

این قرآن‌پژوه و پژوهشگر حوزه دین گفت: فکر می کنم اگر ۱۰ برابر کار و سرمایه ای که برای کتاب دانشگاهی صرف می شود، باید در بخش کتاب کودک و نوجوان کار شود. از این منظر من بسیار خوشحال شدم وقتی جناب آقای سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در فروردین ماه سال جاری به دیدن معلم ابتدایی خود رفتند.

حجت‌الاسلام محمدعلی خسروی، ناظر محتوایی نشریه «شبنم» در این آیین، گفت: نوجوانان امروز رقم زنندگان آینده کشور ما هستند و اگر الان از آن ها غافل شویم در ۲۰ سال آینده باید حسرت بخوریم. خوشبختانه توجه به این گروه سنی در معاونت قرآن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تولید و چاپ نشریه «شبنم» آغاز شده است که امیدوارم با استفاده از نظرات کارشناسان و صاحبنظران این عرصه که البته تعداشان اندک است، به صورت مداوم تولید شود تا نکات دینی را با فهم ساده به کودکان و نوجوانان انتقال دهد.

وی با بیان این که نوشتن برای کودکان بسیار تخصصی است، اظهار کرد: ذهن انسان به ویژه در کودکی بسیار لغزنده است بنابراین باید کاری صورت بگیرد تا این ذهن را انسجام بخشید؛ این موضوع خودش رشته تخصصی است که اساتید در این زمینه قلم زده اند.

حجت الاسلام خسروی گفت: امیدوارم این کار مبارک و مهم (تولید نشریه «شبنم») ادامه داشته باشد و با همت و انگیزه ای که من در پدیدآورندگان آن می بینم، بدون تردید این کار شدنی است.

در بخش پایانی این آیین، از خبرنگاران حوزه دین و قرآن رسانه های مختلف با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.