سازمان مدیریت راهبر توسعه استان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوروزی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی سه حوزه برنامه ریزی، بودجه ریزی و نظارت بر حسن اجرای برنامه را بر عهده دارد و لازمه توسعه کشور و استان قبل از هر چیزی برنامه محوری کارشناسی شده است.

نوروزی خاطرنشان کرد: در همین راستا برنامه ریزی توسعه ای در استان با هدفگذاری و اقدامات کارشناسی شده عملیاتی می شود.

وی نظارت بر عملکرد را از نیازهای تحقق اهداف دانست و بیان کرد: معاونت های مختلفی در راستای دستیابی به اهداف اصلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعالیت دارند.

نوروزی امور اداری و استخدامی را از دیگر وظایف محول شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی دانست و گفت: از مجموعه ای با چنین شرح وظایفی انتظارات بالاست و باید ساختار محکم و کارشناسی شده داشته باشد.

نوروزی با اشاره به موضوعات توسعه ای استان، افزود: عمده موضوعات مهم استان در بخش های توسعه و عمران است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با تاکید بر مبحث ۱۹ و بکارگیری مشارکت بخش خصوصی در توسعه، عنوان داشت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در راستای اعمال قوانین و تحقق اهداف مشارکت بخش خصوصی در توسعه استان و تکمیل پروژه ها گام بر می دارد.

نوروزی افزود: همچنین این سازمان در حوزه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در استان، توزیع تسهیلات اشتغال زایی و ... فعالیت های کارشناسی شده ای بر اساس برش های اعلامی انجام می دهد.

وی با تاکید بر اینکه آمار اساس توسعه و برنامه ریزی است، عنوان داشت: این حوزه نیز مربوط به فعالیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.

نوروزی از برگزاری جشنواره شهید رجایی در هفته ابتدایی شهریور ما با سنجش شاخص محور ۶۰ دستگاه خبر داد و گفت: قریب به ۱۰۰ زیرشاخص از محورهای امتیاز دهی و انتخاب دستگاه های برتر خواهد بود.

نوروزی با تبریک روز خبرنگار، تصریح کرد: قلم به دست بودن، خبرنگار بودن و رسانه ای بودن شغل مقدسی است و در روایات و احادیث در رابطه با تقدس قلم مطالب ارزشمندی داریم.

وی سوگند خداوند به قلم را نشانه اهمیت قلم دانست و گفت: شرط اول قلم به دست گرفتن رعایت امانت و صداقت است.

نوروزی با بیان اینکه خبرنگاران چشمان بینای جامعه هستند، اظهار کرد: خبرنگار به عنوان عامل ارتباط مردم و مسئولین شناخته می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بر نقد منصفانه عملکرد دولت توسط رسانه ها تاکید کرد و بیان داشت: رسانه ها به عنوان ارکان دموکراسی در راستای رشد و اعتلای جامعه گام بر می دارند.

نوروزی گفت: حضور رسانه ها در دور افتاده ترین مناطق نشان از عشق، علاقه و تلاش برای توسعه استان توسط رسانه ها دارد و باید به این بخش توجه شود.