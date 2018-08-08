بهروز کارخانه ای در گفتگو با خبرنگار مهر بااشاره به استقرار تیم کاروان سلامت هلال احمر همدان در شهرستان مهرستان استان سیستان و بلوچستان، گفت: یک هزار و ۴۴۳ نفر از مردم این شهرستان از خدمات پزشک عمومی استفاده کرده اند.

وی بااشاره به بهره‌مندی ۲۴۶ نفر از خدمات بهداشت مادر و کودک عنوان کرد: همچنین ۲۲۲ نفر از خدمات فیزیوتراپی استفاده کرده اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان بابیان اینکه ۱۱۷ نفر از مردم شهرستان مهرستان استان سیستان و بلوچستان از خدمات روانشناسی اکیپ ها استفاده کرده اند، گفت: در پی وقوع خشکسالی و بروز بیماریهای متعدد در استان سیستان و بلوچستان تیم کاروان سلامت جمعیت هلال احمر استان همدان به این استان اعزام شد.

وی بابیان اینکه یک هزار و ۱۳۶ نفر نیز از خدمات تزریقات، پانسمان و سرم تراپی استفاده کرده اند، یادآور شد: در این برنامه که به همت معاونت داوطلبان جمعیت هلال احمر استان همدان برگزار شده پزشکان و پیراپزشکان داوطلب نسبت به ویزیت بیماران و تحویل داروهای ضروری به آنان اقدام می کنند.

کارخانه ای به ارائه خدمات تخصصی دندانپزشکی شامل جراحی، ترمیم و کشیدن دندان به ۲۱۷ نفر اشاره کرد و گفت: در مجموع ۳ هزار و ۳۳۷ نفر از خدمات اکیپ مستقر هلال احمر استان همدان در این شهرستان برخوردار شده اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان ارزش مالی خدمات ارائه شده را ۱۴۴ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: تعدادی سبد غذایی و بسته بهداشتی شامل ۴۰۰ توپ پوشاک اهدایی نیز در میان نیازمندان و کپرنشینان توزیع شد.

وی بابیان اینکه اکیپ جمعیت هلال احمراستان همدان متشکل از ۱۵ نفرپزشک، دندانپزشک، پزشک عمومی، ماما، فیزیوتراپ، روان شناس و نیروی پشتیبان است، گفت: تجهیزات پزشکی و دارو به میزان ۱۲ میلیون تومان برای اکیپ اعزامی خریداری شده است.