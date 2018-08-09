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۱۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۲۳

معاون فرهنگی مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور:

مطبوعات برای حفظ ارزش های انقلاب تلاش کنند

مطبوعات برای حفظ ارزش های انقلاب تلاش کنند

گرگان- معاون فرهنگی و امور روحانیون مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور گفت: مطبوعات باید ارزش های انقلاب اسلامی را مورد توجه قرار دهند و از آن به خوبی نگهداری کنند.

حجت الاسلام نورعلی دیلم در بازدید از نمایشگاه مطبوعات استان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه مطبوعات در گلستان کاری بسیار بزرگی بود که انجام شد و این نشان از همدلی و مودت در بین خبرنگاران استان دارد.

وی افزود: برگزاری گفتگو های تخصصی و ویژه با حضور مسئولان در نمایشگاه مطبوعات استان گلستان کاری بسیار مهم و مورد توجه است که در این نمایشگاه رقم خورد.

 معاون فرهنگی و امور روحانیون مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور با اشاره به اهمیت نقش مطبوعات در جامعه، افزود: رسانه ها پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند و در بسیاری از اتفاقات نقش کلیدی و برجسته ای برعهده دارند.

وی تصریح کرد: مطبوعات باید ارزش های انقلاب اسلامی را مورد توجه قرار دهند و از آن به خوبی نگهداری کنند.

دیلم اظهار کرد: رسانه ها نباید نفع عموم مردم را بر نگاه شخصی و سیاسی خود ترجیح دهند بلکه باید بیان گر حق باشند.

کد مطلب 4369553

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