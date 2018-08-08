کشف ۱۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در زاهدان

سرهنگ علی محمدی در گفتگو با خبرنگارمهر، اظهار داشت: صبح روز گذشته با کسب خبری مبنی بر دپو مقادیری سوخت قاچاق در یکی از گاراژهای حاشیه شهر زاهدان توسط فردی سودجو بلافاصله تیمی از ماموران پلیس امنیت عمومی برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

وی افزود: کارآگاهان اداره نظارت بر اماکن عمومی پس از شناسایی محل دپو و اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضائی وارد عمل شدند و در بازرسی از محل مقدار ۱۲ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت عمومی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در همین رابطه یک دستگاه خودرو کامیون بنز که در حال تخلیه سوخت قاچاق بود توقیف و راننده خودرو و مالک گاراژ برای سیر مراحل قانونی به مقام قضائی معرفی شدند.