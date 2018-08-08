نخستین دفتر خدمات الکترونیک قضایی رودسر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید الهیان ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح نخستین دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان رودسر، اظهار کرد: با افتتاح این دفتر در رودسر تعداد دفاتر خدمات الکترونیک فضایی استان گیلان به ۹ دفتر می رسد.

وی با بیان اینکه این دفاتر در شهرهای رضوانشهر، خمام، آستارا، فومن، کیاشهر، املش، صومعه سرا و لاهیجان فعال است.

قائم مقام رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به اینکه این دفاترها به عنوان دروازه ورودی دستگاه قضا، از خدمات قوه قضائیه است، گفت: تکریم ارباب رجوع، تسریع خدمات و کاهش زمان دادرسی، مراجعات و هزینه مردم از مزایای فعالیت این دفاتر می باشد.

وی با بیان اینکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مرحله نخست قرار است به دادخواست‌های حقوقی رسیدگی کنند، خاطرنشان کرد: مطرح شدن دعاوی شوراهای حل‌اختلاف، اظهارنامه، طرح شکایت و تنظیم لوایح نیز در مراحل بعدی به عهده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی واگذار می‌شود.

الهیان تصریح کرد: مردم از این پس بدون مراجعه به محاکم قضایی می‌توانند دادخواست قضایی خود را در این دفاتر تنظیم کنند.

وی تسهیل امور قضایی و تکریم مراجعین را از اهداف راه اندازی این دفاتر عنوان کرد و یادآورشد: عدم نیاز به حضور در محاکم قضایی در ثبت دادخواست و ارجاع الکترونیکی پرونده به شعب قضایی از دیگر مزایای این دفاتر می‌باشد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری گیلان درادامه با اشاره به سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه، اظهار کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وظیفه ثبت نام شهروندان در سامانه ابلاغ الکترونیک را نیز برعهده دارند و مردم از طریق این سامانه به طور غیرحضوری ابلاغیه‌ها را دریافت و در جریان روند رسیدگی پرونده قضایی خود قرار می‌گیرند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های مربوط به پرونده نیز در این دفاتر صورت می‌گیرد.

الهیان در ادامه وجود این دفاتر خدمات الکترونیک را کمک‌ حال دادگستری و محاکم قضایی دانست و افزود: شفاف‌سازی، تسهیل در روند دادرسی‌ها، جلوگیری از مراجعات غیرضروری مردم به دادگستری و ثبت دادخواست‌های مردم از جمله وظایفی است که برعهده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی محول شده است.

در ادامه سرپرست فرمانداری رودسر گفت: یکی از اهداف اصلی که در راس امور قرار می گیرد تسهیل گیری است و باید زمینه آسان و ارتباط گیری مردم با دستگاه ها را فراهم کنیم.

علی وارسته با اشاره به اینکه یکی از مواردی که باید به آن توجه شود سیستمی کردن الکترونیک است، ادامه داد: بسیاری از کشورها از سالیان گذشته از این تکنولوژی استفاده می کنند و این یکی از نیازهای ضروری جامعه است.