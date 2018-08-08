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۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۳۱

با حضور مسئولان؛

نخستین دفتر خدمات الکترونیک قضایی رودسر افتتاح شد

نخستین دفتر خدمات الکترونیک قضایی رودسر افتتاح شد

رودسر- نخستین دفتر خدمات الکترونیک قضایی رودسر با حضور قائم مقام رئیس کل دادگستری گیلان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید الهیان ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح نخستین دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان رودسر، اظهار کرد: با افتتاح این دفتر در رودسر تعداد دفاتر خدمات الکترونیک فضایی استان گیلان به  ۹ دفتر می رسد.

وی با بیان اینکه این دفاتر در شهرهای رضوانشهر، خمام، آستارا، فومن، کیاشهر، املش، صومعه سرا و لاهیجان فعال است.

قائم مقام رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به اینکه این دفاترها به عنوان دروازه ورودی دستگاه قضا، از خدمات قوه قضائیه است، گفت: تکریم ارباب رجوع، تسریع خدمات و کاهش زمان دادرسی، مراجعات و هزینه مردم از مزایای فعالیت این دفاتر می باشد.

وی با بیان اینکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مرحله نخست قرار است به دادخواست‌های حقوقی رسیدگی کنند، خاطرنشان کرد: مطرح شدن دعاوی شوراهای حل‌اختلاف، اظهارنامه، طرح شکایت و تنظیم لوایح نیز در مراحل بعدی به عهده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی واگذار می‌شود.

 الهیان تصریح کرد: مردم از این پس بدون مراجعه به محاکم قضایی می‌توانند دادخواست قضایی خود را در این دفاتر تنظیم کنند.

وی تسهیل امور قضایی و تکریم مراجعین را از اهداف راه اندازی این دفاتر عنوان کرد و یادآورشد: عدم نیاز به حضور در محاکم قضایی در ثبت دادخواست و ارجاع الکترونیکی پرونده به شعب قضایی از دیگر مزایای این دفاتر می‌باشد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری گیلان درادامه با اشاره به سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه، اظهار کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وظیفه ثبت نام شهروندان در سامانه ابلاغ الکترونیک را نیز برعهده دارند و مردم از طریق این سامانه به طور غیرحضوری ابلاغیه‌ها را دریافت و در جریان روند رسیدگی پرونده قضایی خود قرار می‌گیرند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های مربوط به پرونده نیز در این دفاتر صورت می‌گیرد.

الهیان در ادامه وجود این دفاتر خدمات الکترونیک را کمک‌ حال دادگستری و محاکم قضایی دانست و افزود: شفاف‌سازی، تسهیل در روند دادرسی‌ها، جلوگیری از مراجعات غیرضروری مردم به دادگستری و ثبت دادخواست‌های مردم از جمله وظایفی است که برعهده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی محول شده است.

در ادامه سرپرست فرمانداری رودسر گفت: یکی از اهداف اصلی که در راس امور قرار می گیرد تسهیل گیری است و باید زمینه آسان و ارتباط گیری مردم با دستگاه ها را فراهم کنیم.

علی وارسته با اشاره به اینکه یکی از مواردی که باید به آن توجه شود سیستمی کردن الکترونیک است، ادامه داد: بسیاری از کشورها از سالیان گذشته از این تکنولوژی استفاده می کنند و این یکی از نیازهای ضروری جامعه است.

کد مطلب 4369579

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