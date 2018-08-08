۱۰۰ میلیارد اعتبار برای عمران شهر بیرجند/ اجرای طرح تفکیک زباله

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جاوید ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار با اشاره به اینکه مردم بیرجند مردمی قدرشناس، فرهنگی و متدین هستند، اظهار کرد: انتخاب شورا صرفا در این راستا است که بهترین خدمت را داشته باشند.

وی با بیان اینکه شهرداری بیرجند غیر از فلسفه خدمت هیچ فلسفه دیگری ندارد، افزود: ذهنیت ها و ابهاماتی در رابطه با مجموعه شهرداری وجود داشت که خوشبختانه طی شش یا هفت ماه گذشته بسیاری از این ابهامات رفع شده است.

شهردار بیرجند با اشاره به اینکه بودجه ای که در خرداد ماه ابلاغ کردیم ۱۰۰ درصد در حوزه های عمرانی استفاده خواهد شد، گفت: ۱۰۰ میلیارد تومان در حوزه عمرانی پیش بینی کرده ایم که امید است بتوانیم تا پایان سال بیش از این مبلغ را محقق کنیم.

وی با بیان اینکه اخذ پروانه های ساختمانی و شهرسازی الکترونیکی شده است، عنوان کرد: خوشبختانه در حوزه خدمات شهری، بیرجند شهری تمیز است.

اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در شهر بیرجند

جاوید با اشاره به اینکه مناقصه ای برای تفکیک پسماند های خانگی از مبدا در دستور کار قرار داده ایم، اظهار داشت: در این پروژه پیمانکار از چند روز اتی تفکیک را از مبدا اغاز و پردازش پسماندها هم باید توسط پیمانکار انجام شود.

وی با بیان اینکه قریب به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای زیباسازی ورودی شهر تزریق کرده ایم، افزود: تا هفته دولت کار آسفالت خیابان های شهر نیز انجام می شود و متعاقب آن برای بلوار شهدای عبادی نیز بودجه خوبی پیش بینی شده است.

شهردار بیرجند با اشاره به اینکه در مهرشهر حجم بسیار بالایی از خیابان ها آسفالت شده است، گفت: ۱.۶۷ متر مربع سرانه شهروندان از فضای سبز در مهر شهر است که آمادگی بهره برداری کامل خیابان های این منطقه در هفته دولت را داریم.

وی با بیان اینکه مطالبات مردم در محدوده سایت اداری برای احداث پارک بود خوشبختانه کلنگ زنی شده و در حال اجرا است، عنوان کرد: ۹ کیلومتر خط انتقال فضای سبز شمال شهر را در حال اجرا داریم.

جاوید با اشاره به اینکه سیستم آبیاری سنتی در چند نقطه از شهر به سیستم آبیاری فضای سبز تبدیل شده است، بیان کرد: در حوزه فرهنگی شش میلیارد تومان پول نیاز داریم تا بتوانیم سوله را راه اندازی و مجموعه ای فرهنگی در اختیار شهروندان قرار دهیم.

وی با بیان اینکه پل موسی بن جعفر (ع) در شهر بیرجند مشکلی جدی از سال ۹۳ است، عنوان کرد: در این پروژه خانه ها را تملک و عملیات زیرسازی و آسفالت و اتصال پل با سرعت در حال انجام است.

شهردار بیرجند با اشاره به اینکه پرونده ها ی سنگینی در حوزه شهری بلاتکلیف بودند که تعیین تکلیف شده است، اظهار داشت: امید است طرح زیبا سازی خیابان جمهوری نیز تا هفته دولت کلنگ زنی شود و با تعیین تکلیف این پروژه تحول بزرگی در مسائل رفاهی مردم ایجاد شود.

حق شهروندان را از دستگاه ها مطالبه می کنیم

وی با بیان اینکه در خصوص پارک خطی بیرجند تامین اعتبار شده و آیلندها و نورپردازها را ساماندهی کرده ایم، افزود: ما حق شهروندان را از همه دستگاه ها مطالبه می کنیم و با کسی رودربایستی نداریم چراکه نمی خواهیم صرف دادن آمار رفع تکلیف کنیم زیرا در این صورت راهی از پیش نخواهیم برد لذا مدیران باید عوارضات بزرگ را مطالبه کنند.

جاوید با اشاره به اینکه نباید تصور کرد که شهرداری تنها پروانه ساختمانی صادر می کند، گفت: کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری کمسیونی دو جانبه است لذا شهروندان نیز می توانند از شهرداری شکایت داشته باشند و به این کمیسیون مراجعه کنند که اگر عوارضی اضافه گرفته می شود کمیسیون حق شهروند را بر می گرداند.

وی با بیان اینکه پادگان ۰۴ بیرجند به عنوان یک بافت شهری باقی مانده است، افزود: بر اساس اطلاعاتی که واصل شده زمین این محدوده به اداره کل راه و شهرسازی واگذار شده لذا باید بتوانیم معابری که از وسط این پادگان می گذرد را تعیین تکلیف کنیم.

شهردار بیرجند ادامه داد: لایحه ای را طی چند روز آینده مبنی بر اینکه میدان ابوذر به عنوان میدان اجتماعات شهری برای مناسبت های ملی و مذهبی و معرف شهر بیرجند در نظر گرفته شود، تقدیم شورای شهر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۷ برای پارک جنگلی تامین اعتبار شده است، گفت: برای اینکه پروژه پارک جنگلی با کیفیت بیشتری انجام شود طرح این پارک را از ۲۰ مرداد ماه جاری در روزنامه رسمی به مناقصه خواهیم گذاشت و امیدواریم تا پایان سال بخش عمده ای از این پروژه به بهره برداری برسد.

جاوید ادامه داد: دو پروژه پارک سایت اداری به مساحت ۱۳ هزار متر مربع و آیلند بلوار آیت الله عبادی که یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه داشته است، در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

وی بیان کرد: دو المان برای ایثار و شهادت به مسابقه گذاشته شده است و امیدواریم یکی از این المان ها را به کنگره شهدا برسانیم.