به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره رقابت‌های والیبال AVC CUP به میزبانی چین تایپه امروز( چهارشنبه) آغاز شد. تیم والیبال جوانان، نماینده ایران در این دوره از مسابقات است. شاگردان عطایی در گروه B رقابت‌ها با تیم‌های چین تایپه و استرالیا همگروه است که امروز در گام نخست به مصاف تیم میزبان رفت و با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید.

نتایج ست‌شماری:

ست نخست: ۲۵ بر ۲۳ به سود ایران

ست دوم:۲۵ بر ۱۴ به سود چین تایپه

ست سوم: ۲۵ بر ۲۱ به سود ایران

ست چهارم: ۲۵ بر ۲۳ به سودایران

تیم والیبال جوانان به تازگی از رقابت‌های قهرمانی آسیا بازگشته است که با توجه به کسب عنوان قهرمانی، جواز حضور در مسابقات جهانی را نیز به دست آورد.