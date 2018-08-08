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۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۴۵

رقابت‌های AVC CUP؛

پیروزی والیبالیست‌های جوان ایران در گام نخست

پیروزی والیبالیست‌های جوان ایران در گام نخست

تیم والیبال جوانان امروز چهارشنبه در گام نخست رقابت‌های AVC CUP مقابل تیم چین تایپه به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره رقابت‌های والیبال AVC CUP   به میزبانی چین تایپه امروز( چهارشنبه) آغاز شد. تیم والیبال جوانان، نماینده ایران در این دوره از مسابقات است. شاگردان عطایی در گروه B رقابت‌ها با تیم‌های چین تایپه و استرالیا همگروه است که امروز در گام نخست به مصاف تیم میزبان رفت و با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید.

نتایج ست‌شماری:

ست نخست: ۲۵ بر ۲۳ به سود ایران

ست دوم:۲۵ بر ۱۴ به سود چین تایپه

ست سوم: ۲۵ بر ۲۱ به سود ایران

ست چهارم: ۲۵ بر ۲۳ به سودایران

تیم والیبال جوانان به تازگی از رقابت‌های قهرمانی آسیا بازگشته است که با توجه به کسب عنوان قهرمانی، جواز حضور در مسابقات جهانی را نیز به دست آورد.

کد مطلب 4369651
ساناز سلیمان آبادی

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