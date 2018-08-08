شرکت های اروپایی آزاد هستند که در ایران فعالیت کنند یا نه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «مینا آندریف» سخنگوی کمیسیون اروپا اظهار داشت که اتحادیه اروپا آزاد است تا انتخاب کند آیا پس از تحریم های آمریکا علیه ایران، با این کشور تجارت کند یا خیر و شرکت های اتحادیه اروپا نیز در تجارت با ایران آزاد هستند.

آندریف گفت: اتحادیه اروپا اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران را به رسمیت نمی شناسد. اعضای اتحادیه اروپا با توجه به قوانین وضع شده در این اتحادیه آزاد هستند که در راستای این قوانین فعالیت کنند.

وی افزود: این بدان معنی است که آنها می توانند انتخاب کنند که آیا فعالیت های خود را در ایران شروع کنند، ادامه دهند یا متوقف کنند و ورود به این مسئله بر اساس ارزیابی های خود آنها است. هدف از قانون های جدید در اتحادیه اروپا دقیقا به این معنی است که اطمینان حاصل شود که تصمیمات در زمینه کسب و کار آزاد است.