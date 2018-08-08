۱۲ ورزشکار و مربی از قزوین به مسابقات آسیایی اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علایی مقدم مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین به همراه سعید میرعزیزی مدیر روابط عمومی این اداره با حضور در خبرگزاری مهر استان قزوین فرا رسیدن روز خبرنگار را به فعالان این عرصه تبریک گفت.

علایی مقدم در این دیدار گفت: ورزش در ایجاد نشاط و شادابی اجتماعی و کاهش آسیب ها نقش کلیدی دارد و می تواند در پر کردن اوقات فراغت جوانان هم نقش آفرین باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین یادآورشد: رسانه ها در کنار انعکاس موفقیت ها و فعالیتهای ورزشی می توانند با بیان نواقص و کمبودهای ورزشی به حل مشکلات ما در این عرصه کمک کنند.

وی اضافه کرد: حوزه ورزش با گستره ای که دارد و تنوع و فراگیری می تواند نقش مهمی در ایجاد نشاط در جامعه ایفا کند اما در فرهنگ سازی نیازمند کمک و همراهی رسانه ها هستیم.

۱۲ ورزشکار و مربی به مسابقات آسیایی اعزام می شوند

علایی مقدم تصریح کرد: امسال با اعزام ۱۰ ورزشکار و ۲ مربی به مسابقات اسیایی جاکارتا بیشترین اعزام را به مسابقات آسیایی داریم و این موفقیت را مدیون کمک رسانه ها هم می دانیم.

وی اظهارداشت: همچنین شش نفر به مسابقات پارآسیایی اعزام می شوند که امیدواریم مدال های رنگارنگی به ارمغان بیاورند.

علایی مقدم یادآورشد: طرح های نیمه تمام زیادی در ورزش استان داریم که تلاش می کنیم با محدودیت منابع اعتباری هر ماه یک پروژه را افتتاح کنیم.

وی بیان کرد: حدود ۸۰ طرح نیمه تمام در استان داریم که ۶۰ مورد فعال شده است و تلاش می کنیم ۸ پروژه را نیز در ماه های آینده افتتاح کنیم.





علایی مقدم تصریح کرد: خبرگزاری مهر با حضور موثر و مستمر در رویدادهای استان توانسته به رسالت خود بخوبی عمل کند و جایگاه ارزشمندی در اطلاع رسانی در حوزه ورزش ایفا کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اظهارداشت: خبرگزاری مهر با اشراف خوب در حوزه ورزش و اطلاع رسانی سریع و تخصصی توانسته در عرصه رسانه موفق و پویا عمل کند.