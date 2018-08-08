  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۱۶

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران:

ارزیابی فضای رسانه ای مازندران نیازمند زمان است

ارزیابی فضای رسانه ای مازندران نیازمند زمان است

ساری - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ارزیابی درست از رسانه ها و فضای رسانه ای استان را نیازمند زمان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شالویی عصر چهارشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر شعبه غرب مازندران در نوشهر با اشاره به گستردگی حوزه فضای رسانه در استان اظهار داشت: ارزیابی دقیق حوزه رسانه در استان نیازمند گذشت زمان است.

وی با تبریک روز خبرنگار تصریح کرد: اطلاع رسانی مناسب و مطلوب می تواند روند توسعه و پیشبرد امور را شتاب بخشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در این دیدار که جمعی از مسئولان از جمله مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران حضور داشت از تلاش های اصحاب رسانه بویژه خبرگزاری مهر تقدیر کرد.

کد مطلب 4369728

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها