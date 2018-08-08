ارزیابی فضای رسانه ای مازندران نیازمند زمان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شالویی عصر چهارشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر شعبه غرب مازندران در نوشهر با اشاره به گستردگی حوزه فضای رسانه در استان اظهار داشت: ارزیابی دقیق حوزه رسانه در استان نیازمند گذشت زمان است.
وی با تبریک روز خبرنگار تصریح کرد: اطلاع رسانی مناسب و مطلوب می تواند روند توسعه و پیشبرد امور را شتاب بخشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در این دیدار که جمعی از مسئولان از جمله مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران حضور داشت از تلاش های اصحاب رسانه بویژه خبرگزاری مهر تقدیر کرد.
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