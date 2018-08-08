به گزارش مهر، سید محمدحسین سجادینیری امروز در جلسه هشتاد و نهمین جلسه علنی شورای شهر یزد با اشاره به فعالیتهای فناوریهای ارتباطات و مهندسی اجتماعی مرکز هماهنگیهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری اظهار داشت: این مرکز که دارای سابقهای بیش از ۳۰ سال است، از گذشته ارتباط و همکاری خوبی با شهرداریها داشته است.
وی با برشمردن برخی اقدامات انجام شده توسط این مرکز افزود: این مرکز رویکردهای نوینی در عرصه شکل گیری برخی شرکتها یا همکاریهایی در زمینه آب استان یزد داشته ضمن اینکه این مرکز در مقطعی مسئولیت توسعه و انتقال فناوری در حوزههای مختلف را داشته است.
سجادی نیری یادآور شد: این مرکز تلاش می کند در همه زمینه های مرتبط با علم و فناوری با محوریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ورود کند و منشأ اثر باشد.
دبیر ستاد فناوری نرم و هویتساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان کرد: در مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت پیگیر مسائلی هستیم که کمک می کند به اقتصاد دانشبنیان و اقتصاد مقاومتی دست پیدا کنیم.
سجادی نیری ادامه داد: بسیاری از اوقات منابع کافی برای انجام کار موجود است و سالهاست دولت آن منابع را اختصاص داده اما متأسفانه آن اتفاق مدنظر شکل نمیگیرد.
وی با اشاره به مقولهای که امروز در جهان مطرح شده است، افزود: همه جا صحبت از اینترنت اشیاء است و این موضوع ظرف چند سال آینده دنیا را تغییر خواهد داد.
سجادی نیری تصریح کرد: امروز ما با مفهوم فضای مجازی مواجه هستیم و به طور قطع در سالهای آینده اشیاء با اینترنت در ارتباط هستند و این یک فرصت استثنایی برای کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: این مقوله برای ایجاد تسهیلات برای رفاه حال شهروندان و رفع بسیاری از مشکلات در کشور می تواند فرصتی بسیار مهم و مغتنم باشد.
سجادی نیری با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در زمینه این مقوله بیان کرد: تلاش ما این است که در حوزه اینترنت اشیاء و هوشمندسازی بتوانیم این فرصتها را شناسایی و با همکاری مجموعهها، آن را در کشور توسعه دهیم.
وی، ظرفیت استان یزد را در این زمینه بسیار بالا خواند و یادآور شد: یزد به لحاظ بهره مندی از زیرساختهای اینترنتی، استانی متمایز با سایر استانهاست.
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